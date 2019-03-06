Afganistan'da Türkiye-Afganistan dostluk sergisi açıldı

KABİL (AA) - Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması'nın 98. yıl dönümü nedeniyle iki ülke dostluğunu anlatan fotoğraf ve belgeler tarihi sergisi açıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından Afganistan Milli Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışı törenine Türkiye'nin Kabil'deki NATO bünyesindeki Türk askeri birliği komutanı Tuğgeneral Yaşar Dilber, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan Kültür Bakanı Yardımcısı Muhammed Rasul Bavari, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Yeğin, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Bavari, Afganistan ile Türkiye arasında çok eskiye dayanan güçlü dostluk bağının olduğunu söyledi. Bavari, bu dostluk bağının Mustafa Kemal Atatürk ve Amanullah Han döneminde daha da kuvvetlendiğini, böylece şimdiye kadar pekişerek devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul da iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin sadece devletten devlete değil, halktan halka olduğunu kaydetti.