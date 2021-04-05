Afganistan'da Türkiye Konferansı Öncesinde Şiddet Tırmanışta

Afgan yetkililer, patlamada en az üç güvenlik görevlisinin öldüğünü, birçoğunun da yaralandığını söyledi. Yaralananların çoğunun durumunun kritik olması, ölü sayısının artabileceği kaygısını beraberinde getiriyor.

Afgan ordu komutanları ayrıca ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinin Arghandab bölgesinde aylardır egemen olan Taleban unsurlarını bölgeden uzaklaştırdığını kaydetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ulusal güvenlik güçlerinin birkaç vilayeti kapsayan operasyonlarında son 24 saatte yaklaşık 160 militanı öldürdüğü, çok sayıda militanı da yaraladığı bildirildi.

Afganistan'da hükümet ve Taleban örgütü, Pazar günü yaptıkları açıklamalarda, birbirine karşı giriştikleri saldırılarda ağır kayıplar verdiklerini bildirdi. İki tarafın Nisan ayının ilerleyen günlerinde Amerika'nın önerdiği Afgan barış görüşmeleri çerçevesinde İstanbul'da biraraya gelmesi bekleniyor.

Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahit, bir grup militanın bomba yüklü otomobil saldırısı sonrasında konvoya "taktik saldırılar" düzenlendiğini ve "45 Afgan güvenlik gücünü öldüğü ya da yaralandığını" bildirdi. Militanların bu gibi saldırılardan sonra ölü ve yaralı sayılarını abartılı olarak açıkladığı biliniyor.

Taleban, Afgan güçlerinin son operasyonları sonucu ne kadar kayıp verdiklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak örgütün olası bir misilleme yapabileceği uyarısı, önümüzdeki günlerde daha fazla kan dökülebileceği korkularını arttırdı.

Yapılan açıklamada Taleban'ın Kabil tarafından düzenlenen operasyonların derhal askıya alınmaması durumunda askeri işlerden sorumlu komisyona kendini ve yerel nüfusu savunması için gereken tüm adımları atma talimatı verdiği" kaydedildi.

Açıklama, Afgan güçlerin son günlerde Arghandab bölgesinde hava saldırıları düzenlediğini doğruladı, ancak Taleban'ın bölgenin kontrolunu Kabil'e kaybedip-kaybetmediğine ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.