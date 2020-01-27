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Afganistan'da uçak düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Afganistan'da düşen yolcu uçağında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Afganistan'da uçak düştü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düşen yolcu uçağının yerel Ariana Airlines'a ait olduğu bildirildi. bir havayolu şirketine ait olduğu belirtildi. Gazne vilayet meclisi üyesi Halik Dad Akbari ve Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri uçağın Deh Jak bölgesinde yerel saatle 13.00'den kısa süre sonra düştüğünü açıkladılar.

Valilik sözcüsü Nuri, enkaza ulaşılmaya çalışıldığını ancak uçağın düştüğü bölgeye giden yolların kötü durumda olması nedeniyle ambulans ve yardım ekiplerinin güçlükle ilerlediğini bildirdi.

Akbari, uçağın düştüğü bölgenin Taliban'ın kontrolü altında bulunduğunu belirtti.

Bölgede güçlü bir istihbarat ağı bulunan gazeteci Bilal Serveri ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının olay mahalline ulaştığını ve yanan enkazı söndürmeye çalıştığını bildirdi.

Yapılan açıklamalarda ölü sayısı ve uçağın düşüş nedeni ile ilgili bilgi verilmedi.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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