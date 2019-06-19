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Afganistan'da "Uluslararası İmam Ebu Hanife Sempozyumu" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:59 | Son Güncelleme

Afganistan'da "Uluslararası İmam Ebu Hanife Sempozyumu" düzenlendi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 15 ülkeden din alimlerinin katılımıyla "Uluslararası İmam Ebu Hanife Sempozyumu" organize edildi.

Kabil'deki Loya Cirge Salonu'nda, Afganistan Hac ve Evkaf Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen sempozyuma, Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Daniş ile Türkiye'den Dünya Alimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkan Yardımcısı Ömer Korkmaz, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Prof. Dr. Enbiya Yıldırım, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ateşesi Abdulcelil Alpkıray ve farklı ülkelerden ilgililer katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Daniş, İmam Azam Ebu Hanife'nin İslam fıkhının en büyük kurucularından ve ecdadının Kabil'den olması nedeniyle Afganistan'ın gurur kaynağı olduğunu söyledi.

İslam adını kullanarak terör faaliyetleri yapan grupların İmam Azam Ebu Hanife'nin okulundan uzak olduğunu ifade eden Daniş, böyle gruplarla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Server Daniş, İslam dininin şiddet ve aşırıcılık dini olmadığını, barış, kardeşlik ve kolaylaştıran bir din olduğunu kaydetti.

Afganistan'daki barış görüşmelerine de değinen Daniş, ülkenin 40 yıldır savaşla boğuştuğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Daniş, ''Taliban eğer İmam Azam Ebu Hanife'nin mezhebinden ise kendilerine, 'Bu mezhebin neresinde Müslümanları öldürmek var' diye soruyorum?'' dedi.

Daniş, Afgan hükümetinin her türlü kolaylığı sağlamasına rağmen Taliban'ın doğrudan barış görüşmelerine yanaşmadığını da aktardı.

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