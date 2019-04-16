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Afganistan'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

Afganistan'da Uluslararası Öğrenci Buluşması

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Uluslararası Öğrenci Buluşması töreni düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatörlüğü Sürekli Eğitim Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen törene, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Hadaf Vakfı Başkanı Hamidüddin Yoldaş, milletvekilleri, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Eğitim İlişkileri Koordinatörü Mahmut Oğuz ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Hadaf Vakfı Başkanı Yoldaş, Hadaf Vakfının 13 senedir yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Türkiye'de eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndükten sonra halka yararlı bireyler olarak çalışma gereği hissettiklerini ifade eden Yoldaş, eğitim hayatlarında aldıkları birikimleri buradaki insanlarla paylaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Yoldaş, Afganistan'ın ve Afganistanlı çocukların geleceği için hep birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

UDEF Eğitim İlişkileri Koordinatörü Oğuz da Türkiye'de 15 sene önce başlayan misafir öğrenci çalışmasının, UDEF çatısı altındaki 64 uluslararası öğrenci derneği ve 25 ildeki temsilcilik düzeyindeki çalışmalarla 10 binlerce misafir öğrenciye ulaşan büyük bir organizasyon haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'de halihazırda 203 ülkeden 150 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Oğuz, 1983'ten bu yana 150 öğrencinin Türkiye'den mezun olduğunun altını çizdi.

Oğuz, ''UDEF ülkemize okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, tanıtmak, birbiriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak, ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.'' diye konuştu.

TİKA Kabil Koordinatörü Kılınç da eğitimli Afgan gençlerinin gelecek için birer rehber olacağına inandığını vurguladı.

Çağın en büyük değerinin bilgi ve iletişim olduğunu belirten Kılınç, bu nedenle bilgi ve iletişimle donanımlı gençlerin Afganistan için faydalı kişiler olacağını umduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kabil UDEF

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