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  4. Afganistan’da üniversite servis aracına saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

Afganistan’da üniversite servis aracına saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

16.03.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Afganistan’ın Baghlan vilayetinde üniversite servis aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.Afganistan’ın Baghlan vilayetinde üniversite öğrencilerini ve öğretmenleri taşıyan servis aracına yerel saatle 08.40 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan’ın Baghlan vilayetinde üniversite servis aracına gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Afganistan’ın Baghlan vilayetinde üniversite öğrencilerini ve öğretmenleri taşıyan servis aracına yerel saatle 08.40 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis memuru Ahmad Jawid Basharat yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığını duyurdu. Hayatını kaybedenlerin servis şoförü ve 1 üniversite öğrencisi olduğunu aktaran Basharat, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Şu ana kadar herhangi bir grup saldırıyı üstlenmezken, silahlı saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

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