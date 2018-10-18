Afganistan’da Üst Düzey Güvenlik Toplantısına Saldırı

Afganistan’da katılımcıları arasında bu ülkedeki NATO ve Amerikan güçlerinin komutanının da olduğu üst düzey bir güvenlik toplantısını hedef alan bir saldırı düzenlendi.
Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), saldırıda güneydeki Kandahar vilayetinin emniyet müdürü Abdul Razik’le birlikte toplam üç üst düzey Afgan yetkilinin kendi muhafızları tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Olayda 3 Amerikan askeri de yaralandı.
Toplantıda Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı General Scott Miller da vardı. Miller saldırıdan yara almadan kurtuldu.
AP haberin kaynağı olarak Afgan meclisi üyesi Halid Peştun’u gösterdi. Daha sonra Kandahar vali yardımcısı da üç Afgan yetkilinin öldürüldüğünü doğruladı.
Abdul Razik, Afganistan‘ın en sert güvenlik yetkililerinden biri olarak biliniyor.
Afgan televizyonu da, toplantı sırasında Kandahar polis şefinin valililiğe bağlı elit muhafızların silahlarını kendi arkadaşlarına doğrultması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
Afganistan’daki NATO birliklerinin sözcülerinden Knut Peters saldırıda yaralanan üç Amerikalı’dan birinin ordu mensubu diğer ikisininse sivil işçiler açıkladı.
Peters, Amerikalı general Miller’ın ise saldırıda yara almadığını doğruladı.
Afgan güvenlik güçleri saldırının ardından alanı kordon altına aldı. Olayı takip eden silahlı çatışmalar bir saat kadar sürdü. Bu sırada ABD’ye ait askeri helikopter alanın etrafında devriye gezdi.
Peters, ilk bilgilere göre saldırganlardan birinin öldürüldüğünü söyledi.
Reuters haber ajansına göre Taleban saldırıyı üstlendi ve saldırıda hem Miller’ı hem de Razik’i hedef aldıklarını açıkladı. Razik, ülkedeki silahlı isyancı gruplara göz açtırmamasıyla bilinen sert bir isimdi.
Saldırı, Afganistan’da Cumartesi düzenlenecek meclis seçimleri öncesinde Afgan hükümetine yönelik büyük bir darbe oldu.
Kabil Yakınlarında NATO konvoyuna saldırı
Afganistan’ın başkenti Kabil’in yakınlarındaysa Taleban üyesi bir intihar saldırganı NATO konvoyunu hedef aldı. Saldırıda iki sivil hayatını kaybetti ve beş Çek Cumhuriyeti askeri yaralandı.
Afgan yetkililer ve Çek ordusu saldırının Parwan vilayetinin Bagram bölgesinde düzenlendiğini bildirdi.
Vali sözcüsü Vahide Şakar, saldırıda üç Afgan sivilin de yaralandığını aktardı.
Kabil’e 40 kilometre mesafedeki Bagram aynı zamanda ABD’nin bölgedeki önemli bir üssüne de ev sahipliği yapıyor.
Saldırıyı Taleban üstlendi.
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