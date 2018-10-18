Afganistan’da Üst Düzey Güvenlik Toplantısına Saldırı

Afganistan’da katılımcıları arasında bu ülkedeki NATO ve Amerikan güçlerinin komutanının da olduğu üst düzey bir güvenlik toplantısını hedef alan bir saldırı düzenlendi.

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), saldırıda güneydeki Kandahar vilayetinin emniyet müdürü Abdul Razik’le birlikte toplam üç üst düzey Afgan yetkilinin kendi muhafızları tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Olayda 3 Amerikan askeri de yaralandı.

Toplantıda Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı General Scott Miller da vardı. Miller saldırıdan yara almadan kurtuldu.

AP haberin kaynağı olarak Afgan meclisi üyesi Halid Peştun’u gösterdi. Daha sonra Kandahar vali yardımcısı da üç Afgan yetkilinin öldürüldüğünü doğruladı.

Abdul Razik, Afganistan‘ın en sert güvenlik yetkililerinden biri olarak biliniyor.

Afgan televizyonu da, toplantı sırasında Kandahar polis şefinin valililiğe bağlı elit muhafızların silahlarını kendi arkadaşlarına doğrultması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Afganistan’daki NATO birliklerinin sözcülerinden Knut Peters saldırıda yaralanan üç Amerikalı’dan birinin ordu mensubu diğer ikisininse sivil işçiler açıkladı.