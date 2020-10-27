Afganistan’da valilik binası önünde bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan’ın Host kentinde bulunan valilik binası önünde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Polis Özel kuvvetlerin hedef alındığı saldırıda 2 saldırgan öldürüldü.

Afganistan’ın Hoıs kentinde yerel saatle 06.00 sıralarında patlama meydana geldi. Bomba yüklü aracın Valilik binası önünde infilak etti. Afgan Özel Kuvvetlere ait kampüsün hedef alındığı saldırının ardından Host Valilik Sözcüsü Talib Mangal açıklama yaptı. Mangal, “Bomba yüklü araçlı saldırıda Polis Özel Kuvvetlerinin kampüsü hedef alındı. Saldırganlar daha sonra kampüse girerek polisle çatıştı. 2 saldırgan polis tarafından etkisiz hale öldürüldü” dedi.

İçişleri bakanlığı Sözcüsü Tarik Arian ise saldırıyı doğrulayarak “2 teröristle çatışma devam ediyor. Olayda 16’sı polis, 9’u sivil 25 kişi yaralandı ve 2 kişi daha şehit oldu” dedi.

