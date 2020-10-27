HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afganistan’da valilik binası önünde bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan’da valilik binası önünde bombalı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Host kentinde bulunan valilik binası önünde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan’ın Host kentinde bulunan valilik binası önünde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Polis Özel kuvvetlerin hedef alındığı saldırıda 2 saldırgan öldürüldü.
Afganistan’ın Hoıs kentinde yerel saatle 06.00 sıralarında patlama meydana geldi. Bomba yüklü aracın Valilik binası önünde infilak etti. Afgan Özel Kuvvetlere ait kampüsün hedef alındığı saldırının ardından Host Valilik Sözcüsü Talib Mangal açıklama yaptı. Mangal, “Bomba yüklü araçlı saldırıda Polis Özel Kuvvetlerinin kampüsü hedef alındı. Saldırganlar daha sonra kampüse girerek polisle çatıştı. 2 saldırgan polis tarafından etkisiz hale öldürüldü” dedi.
İçişleri bakanlığı Sözcüsü Tarik Arian ise saldırıyı doğrulayarak “2 teröristle çatışma devam ediyor. Olayda 16’sı polis, 9’u sivil 25 kişi yaralandı ve 2 kişi daha şehit oldu” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
27 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!27 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den milyar dolarlık silah satışına onay
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
Fransız gazeteciden başörtülü kadınlar hakkında skandal sözler
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
TMSF'den altın madeni müjdesi gelebilir
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Diğer Haberler
29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı! Ankara'da 7 DAEŞ'li yakalandı
29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı!
22 yaşındaki muhtarın gençlik derdi: İnanmayıp, kimliğimi soruyorlar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Bankaya gidince hayatlarının şokunu yaşadılar: Bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış
Bankaya gidince hayatlarının şokunu yaşadılar: Bana yaklaşmasının sebebi beni dolandırmakmış
Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kızdıran görüntü! Sosyal medyadan paylaştı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kızdıran görüntü
İstanbul'da yine aynı manzara... Toplu ulaşımda yoğunluk devam ediyor
İstanbul'da yine aynı manzara...
Hatay'daki patlamanın ardından teröre Türk bayraklı tepki
Hatay'daki patlamanın ardından teröre Türk bayraklı tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.