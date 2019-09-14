Afganistan'da voleybol müsabakasına bombalı saldırı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesinde bir voleybol müsabakası sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Tegab ilçesinin Kakar Şakot köyündeki voleybol sahasına yerleştirilen bombanın, müsabakanın başladığı sırada patladığını belirtti.
Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 2 sivilin de yaralandığını söyledi.
Rahimi, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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