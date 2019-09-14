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Afganistan'da voleybol müsabakasına bombalı saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Afganistan'da voleybol müsabakasına bombalı saldırı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kapisa vilayetinin Tegab ilçesinde bir voleybol müsabakası sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Tegab ilçesinin Kakar Şakot köyündeki voleybol sahasına yerleştirilen bombanın, müsabakanın başladığı sırada patladığını belirtti.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 2 sivilin de yaralandığını söyledi.

Rahimi, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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Afganistan Kapisa

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