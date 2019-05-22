Afganistan'da vurulan İranlı Sünni alim hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Afganistan'ın Herat kentinde cuma günü silahlı saldırıya uğrayan İran Ehli Sünnet Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Safizade tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cuma günü kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Safizade tedavi gördüğü Herat Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İran rejimi karşıtlığıyla tanınan Ehli Sünnet Cephesi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, saldırının İran bağlantılı olduğu öne sürüldü.
İbrahim Safizade, yaklaşık 20 yıl önce ülkesindeki baskılar nedeniyle Afganistan'a göç etmişti.
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