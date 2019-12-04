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Afganistan'da Yardım Görevlililerine Saldırı 6 Ölü

04.12.2019 12:28 | Son Güncelleme

Afganistan’da silahlı bir kişinin saldırısı sonucu aralarında Japon bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisinin de olduğu 6 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da Yardım Görevlililerine Saldırı 6 Ölü

Afganistan’da silahlı bir kişinin saldırısı sonucu aralarında Japon bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisinin de olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı Afganistan’ın Celalabad şehrinde yaşandı.

Yetkililer saldırının ardından silahlı kişinin olay yerinden kaçtığını henüz saldırıyı üstlenen kimsenin olmadığını belirttiler.

Barış Japon Tıbbi Hizmetleri Yöneticisi Dr. Tetsu Nakamura, ülkedeki tarım ve sulama faaliyetleri konusunda iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmak adına Afganistan’daydı.

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