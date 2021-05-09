Afganistan’da Yas

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Cumartesi günü meydana gelen patlamalarda hayatlarını kaybedenlerin sayısı 68’e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu saldırıya maruz kalan okuldaki kızlar oluşturuyor.

Bir yandan doktorlar saldırılarda yaralanan 165 kişiye uygun tedaviyi yapabilmek için mücadele verirken, bir yandan da yetkililer ölenlerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Cumartesi günü bir dizi patlama kentte Şiiler’in yaşadığı bölgeyi sarsmıştı.

Bölgede daha önce IŞİD tarafından saldırılar düzenlenmişti.

Bölgedeki Sayed Al-Shuhada okulunun önünde patlama meydana gelmiş, öğrenciler panik halinde dışarı çıktıklarında iki patlama da gerçekleşmişti. Bazı aileler hala kayıp çocuklarını arıyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani saldırıdan Taleban’ı sorumlu tuttu fakat örgüt saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı ve Afgan sivillere yönelik saldırıları kınadığını belirtti.

Papa Francis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı kınadı.

Kurbanların aileleri çocukları için cenaze törenleri düzenlerken, bir yandan da Afgan hükümeti ve Batılı güçlerü ülkedeki şiddeti sona erdiremedikleri için suçladı.

