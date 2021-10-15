Afganistan'da Yine Cami Saldırısı

Afganistan’ın Kandahar şehrinde Cuma namazı sırasında bir Şii camisine bombalı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Saldırının detayları ve ölü yaralı konusunda henüz bölgeden net bilgiler gelmiyor ancak Afganistan’da geçen hafta da yine bir Şii camisine düzenlenen saldırıda 50’ye yakın kişi hayatını kaybetmiş 143 kişi de yaralanmıştı.

Geçen hafta düzenlenen saldırıyı IŞİD’in Afganistan kolu olan ISIS-K olarak bilinen örgütün Horasan kolu üstlenmişti.

