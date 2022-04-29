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Afganistan’da Yine Saldırı: En Az 50 Ölü

29.04.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da Ramazan ayında sivil hedeflere karşı bir saldırı daha düzenlendi. Başkent Kabil’deki bir camide Cuma namazının ardından meydana gelen güçlü patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor

Afganistan’da Yine Saldırı: En Az 50 Ölü

Afganistan’da Ramazan ayında sivil hedeflere karşı bir saldırı daha düzenlendi. Başkent Kabil’deki bir camide Cuma namazının ardından meydana gelen güçlü patlamada en az 50 kişi hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilisine göre, başkent Kabil’in batısında bulunan Sünni Halife Sahib Camii’ne saldırıda resmi rakamlara göre hayatını kaybedenlerin sayısı 10. Saldırının cami cemaatinin Cuma namazından sonra zikir için toplandığı bir sırada meydana geldiği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan cami imamı Sayid Fazıl Ağa, zikire intihar eylemcisi olduğu sanılan bir kişinin katıldığı ve üzerindeki patlayıcıları patlattığını söyledi. Sayid Fazıl Ağa, yeğenlerinin de saldırıda ölenlerin arasında olduğunu belirtti.

Kabil merkezinde bulunan hastane yetkilileri 21 kişinin tedavi altına alındığını ve 2 kişinin hastaneye getirildiklerinde ölmüş olduğunu; hastaneye çok sayıda durumu kritik olan yaralının getirildiğini belirtti. Hastane kaynakları toplam en az 30 kişinin cansız bedeninin getirildiğini söyledi.

Afganistan’da iktidarda olan Taleban yönetiminden bir sözcü de patlamayı kınayan yazılı bir açıklama yaparak, faillerin bulunacağını ve cezalandırılacağını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak Afganistan’da son birkaç hafta içinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ve bu saldırıların bazılarını IŞİD üstlendi.

Taleban ülkede yönetimi devraldığı Ağustos ayından bu yana ülkede güvenliği sağladığını ve IŞİD’in Afganistan kolunu büyük ölçüde ortadan kaldırdığını savunuyor. Ancak uluslararası yetkililer ve analistler örgütün yeniden canlanması riskinin devam ettiği uyarısında bulunuyor.

Bu ay içindeki saldırıların çoğunda Şii azınlık hedef alınmış olsa da zaman zaman Sünni camilere de saldırılar düzenlendi. Perşembe günü Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif kentinde Şii Müslümanlar’ı taşıyan araçlara yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Cuma günü de yine Cuma namazı sırasında Kunduz kentindeki Sünni bir camide meydana gelen patlamada 33 kişi öldü.

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Afganistan
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