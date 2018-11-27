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Afganistan'da Zordaki Aileler Para Karşılığı Çocuklarını Evlendiriyor

27.11.2018 13:24 | Son Güncelleme

Ülkede devam eden çatışmalar ve yoğun kuraklık nedeniyle evlerini tarlalarını ve hayvanlarını satan aileler yemek alabilmek adına çocuklarını başlık parası karşılığında evlendiriyorlar

Afganistan'da Zordaki Aileler Para Karşılığı Çocuklarını Evlendiriyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan’da görülen son yılların en büyük kuraklığı, 10 binlerce kişiyi yerlerinden ediyor. Evlerini, yaşadıkları yerleri terk eden aileler, hayatta kalabilmek için başlık parası karşılığında çocuklarını evlendiriyorlar.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, tarafından açıklanan verilere göre, yaklaşık 223 bin kişi Herat şehrinin batısındaki yerleşim yerlerini kuraklık nedeniyle terk etmek zorunda kaldı. Yine BM’nin, Gıda ve Tarım Örgütü, yaşadıkları yerleri terk eden ailelerin, yardım alabilecekleri büyük şehirlere ulaşabilmek adına, ellerindeki arsa ve hayvanları, neleri varsa sattıklarını belirtiyor.

Ancak UNICEF verilerine göre bazı aileler çok daha dramatik kararlar veriyorlar ve hayatta kalmalarına yardımcı olabilecek parayı temin edebilmek için başlık parası karşılığında, küçük çocuklarını evlendiriyor ya da nişanlıyorlar. UNICEF verilerine göre Herat ve Badghis bölgelerinde, Temmuz ve Ekim ayları arasında, 161 çocuk bu gerekçeyle evlendirildi. Bunlardan 155’i kız, 6’sıysa erkek çocuğuydu.

Reuters haber ajansına bilgiler veren UNICEF Basın Sözcüsü Alison Parker, kuraklıktan kaçan ailelerin aldıkları borçlar ve finansal destekler karşılığında, çocuklarını bir nevi teminat olarak kullandıklarını söylüyor. Aileler aldıkları bu başlık paralarını başka şehirlere gidebilmek için ya da gıda ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kullanıyorlar.

World Vision adlı yardım kuruluşu da Eylül ayında, Badghis’te yaptığı bir araştırma sonucuna göre, bölgedeki birçok aile için masalarına yemek getirebilmenin yolunun, çocuklarını evlendirmek olduğunu belirtiyor.

Bir başka yardım kuruluşu IPC de Afganistan’da, kırsal bölgelerde yaşayanların yarısı dahil, toplamda yaklaşık 11 milyon insanın, ciddi bir gıda tedariği sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade ediyor. IPC ülkede yıllardır devam eden savaşlar nedeniyle tahrip olan tarım alanlarının, bu defa da kuraklık nedeniyle verimsizleşmesinin sorunu daha da büyüttüğüne dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan’daki silahlı çatışmalar ve kuraklık nedeniyle, ülke genelinde göç etmek zorunda kalan kişi sayısının en az 282 bin olduğu belirtiliyor.

UNICEF ve Çocukları Kurtarın Örgütüyle paralel çalışmalar yürüten Eğitimi Saldırılardan Korumak için Küresel Koalisyon Örgütü de 17 yıldır devam eden çatışmalar dolayısıyla Afganistan’da eğitim sisteminin de çökmüş durumda olduğuna dikkat çekti.

Yardım örgütleri ülke genelinde okullara, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik saldırıların bu yıl 2002 yılından beri ilk kez artışa geçtiğini ifade ediyorlar.

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