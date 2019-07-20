Afganistan'daki barış süreci Hindistan'ı endişelendiriyor

Afganistan'daki iç savaşın ana aktörlerinin anlaşmaya yakın olması, Hindistan'ı bu ülkedeki nüfuzu ve on yıldır yaptığı milyarlarca dolar yatırımı konusunda endişeye sevk ediyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikinci döneminin ilk yıllık bütçesinde, Afganistan'daki kalkınma projelerine yaklaşık 58 milyon dolar (327 milyon Türk lirası) ayırdı.

Bununla birlikte, Yeni Delhi yönetimi Kabil'de hükümetin devrilmesi ihtimaline karşı, İran'daki Çabahar Limanı için planladığı 21,8 milyon dolarlık yatırımı 2019-2020 yılı için 6,5 milyon dolara düşürdü.

ABD, geçen kasımda bu limanı İran'a karşı yaptırımlarından çıkarmıştı. Hindistan da limanın iki rıhtımı ve konteynır terminali için 85,21 milyon dolar yatırım ve gelecek birkaç yıl için 22,95 milyon dolar giderini karşılama sözü vermişti.

Komşusu Pakistan ile bitmeyen çatışmaları göz önüne alınınca Çabahar Limanı, Hindistan için sadece Afganistan'a bağlanma anlamında değil, Orta Asya ve Rusya'nın bazı kesimlerine erişimi denetleme anlamında da oldukça stratejik nokta sayılır.