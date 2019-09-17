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Afganistan’daki Bombalı Saldırılarda Onlarca Ölü

17.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Eşref Gani’nin miting düzenleyeceği alan yakınlarındaki bombalı saldırıyla başkent Kabil’deki saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi de yaralandı. Saldırıları Taleban üstlendi

Afganistan’daki Bombalı Saldırılarda Onlarca Ölü

Devlet Başkanı Eşref Gani’nin miting düzenleyeceği alan yakınlarındaki bombalı saldırıyla başkent Kabil’deki saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi de yaralandı. Saldırıları Taleban üstlendi.

Devlet Başkanı Eşref Gani’nin Charikar kentindeki miting alanı yakınlarındaki patlamada 24 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğunu ve hayatı kaybedenlerin sayısının artabileceğini kaydetti. Saldırıda 31 kişi de yaralandı.

Bir yetkili saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gani’nin saldırıda yaralanmadığı belirtildi.

Bir başka saldırıda başkent Kabil’de gerçekleşti. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 10’dan fazla kişi de yaralandı.

Saldırıları Taleban üstlendi.

Örgüt sözcüsü saldırılarda güvenlik güçlerinin hedef alındığını kaydetti.

Örgüt daha önce insanların 28 Eylül’de düzenlenecek seçimlerde oy kullanmasını caydırmak amacıyla için arttıracağını kaydetmişti.

Devlet Başkanı Gani ikinci dönem seçilebilmek için yeniden aday.

Ülke genelindeki mitinglerde güvenlik önlemleri Taleban’ın tehditleri nedeniyle arttırılmıştı.

Amerika’yla Taleban arasında barış görüşmeleri geçen hafta çökmüştü. Barış müzakerelerine Afgan hükümeti dahil edilmemişti.

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