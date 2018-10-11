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Afganistan'daki çatışmalarda 9 ayda 2 bin 798 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

Afganistan'daki çatışmalarda 9 ayda 2 bin 798 sivil öldü

Afganistan'da devam eden çatışmalarda bu yılın ocak-eylül döneminde 2 bin 798 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) yayımladığı raporda, Afganistan'daki sivillerin, silahlı çatışmaların hedefi olmaya devam ettiği belirtildi.

Rapora göre, 1 Ocak-30 Eylül döneminde 2 bin 798 sivil öldü, 5 bin 252 sivil yaralandı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sivil ölümleri yüzde 5 arttı, yaralananların sayısı yüzde 3 azaldı.

Afganistan'ın Nangarhar ili, 9 ayda 554 sivil ölümü ve 940 yaralanmayla savaştan en çok etkilenen bölge oldu. Nangarhar'daki ölüm ve yaralanma sayısı geçen senenin aynı dönemine oranla iki kattan fazla arttı.

Nangarhar'ın yanı sıra Kabil, Helmand, Gazne ve Faryab şehirlerinde yaşayan kişilerin diğer bölgelere göre daha fazla risk altında oldukları kaydedildi.

UNAMA'nın raporuna göre, Afganistan'daki sivil kayıplarının yüzde 65'ine hükümet karşıtı gruplar neden oldu. Bu kayıpların yüzde 35'inden Taliban, yüzde 25'inden terör örgütü DEAŞ ve yüzde 5'inden diğer gruplar sorumlu tutuldu. Raporda, ölüm ve yaralanma olaylarında genelde intihar amaçlı el yapımı patlayıcıların kullanıldığı belirtildi.

Raporda, hükümet güçleri tarafından gerçekleştirilen arama operasyonlarının da Afganistanlı sivillerin ölümüne neden olan diğer bir etken olarak göze çarptığı ifade edildi. UNAMA, bu yıl 178 kişinin bu sebepten hayatını kaybettiği ve 44 kişinin de yaralandığını kaydetti.

UNAMA'nın yayımladığı raporda, Afganistan'da devam eden şiddet olaylarından çok sayıda çocuğun etkilendiği vurgulandı. Çatışmalarda 653 çocuk yaşamını yitirdi, bin 483 çocuk yaralandı.

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Afganistan Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu Nangarhar siviller UNAMA

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