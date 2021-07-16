Afganistan'daki Çatışmalarda Reuters Muhabiri Öldü

Afganistan’da, Taleban ve hükümet güçleri arasındaki çatışmaları takip eden Reuters muhabiri Danish Sıddıki, hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından Reuters haber ajansına verilen bilgide, Pakistan sınırı yakınındaki bölgede devam eden çatışmalarda, gazeteci Sıddıki’yle birlikte çapraz ateşte kalan bir Afgan komutanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Sıddıki, hafta başından bu yana Afgan Özel Kuvvetleri’yle birlikte hareket ederek bölgedeki çatışlamaları haberleştiriyordu.

Reuters Başkanı Michael Friedenberg ve Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni, yaptıkları açıklamada, detaylı bilgilere ulaşabilmek için yetkililerle temas halinde olduklarını söyledi.

Sıddıki, ajansa erken saatlerde geçtiği bilgide kendisinin de bir şarapnel parçası nedeniyle kolundan yaralandığını haber vermişti. Sıddıki, daha sonra tedavi altına alınmıştı.

Afgan ordusundan yapılan açıklamada da, Sıddıki’nin Taleban güçlerinin saldırı düzenlediği anda bölgede yaşayan kişilerle röportaj yaptığı bu sırada yaralandığını belirtildi.

Sıddıki, Reuters Haber Ajansı’nın 2018 yılında Pulitzer Ödülü kazanan Rohingya göçmen krizi belgeselini hazırlayan ekibin içerisinde yer almış gazetecilerden biriydi.

2010 yılından bu yana, Reuters Haber Ajansı’nda çalışan Sıddıki, Afganistan, Irak savaşları, Rohingya göçmen krizi, Hong Kong protestoları ve Nepal depremi gibi çok sayıda alanda görev yaptı.

