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“Afganistan’daki Çatışmaların Etkisi Yayılabilir”

06.08.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik Konseyi’nin bugünkü Afganistan oturumunda konuşan BM Afganistan Özel Temsilcisi, ülkede devam eden savaşın daha yıkıcı ve ölümcül hale geldiğini, artan çatışmaların bölge ülkelerde farklı etkilerinin olacağını söyledi

“Afganistan’daki Çatışmaların Etkisi Yayılabilir”

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Afganistan’daki son durumu değerlendirmek için toplandı. BM Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, 15 üyeli konseye ülkedeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

Lyons, Afganistan’da devam eden savaşın öncesine göre daha yıkıcı ve ölümcül bir hale geldiğini, artan çatışmaların Afganistan’ın sınırları dışındaki ülkelerde farklı etkilerinin olacağını kaydetti.

BM Özel Temsilcisi Lyons, Afganistan’daki savaşın giderek daha da tehlikeli bir hale dönüştüğünü, geçtiğimiz ay yaklaşık bin sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Lyons, Taleban’ın müzakere sürecindeyken bu kadar sivilin hayatını riske soktuğunu bu durumun uzlaşı sürecinin çok daha zor ve kanlı geçeceğini gösterdiğini kaydetti.

Lyons, Afganistan’daki savaşı, yakın zamanda Suriye'yi veya çok da uzak olmayan bir geçmişte yaşanmış olan Saraybosna'yı anımsatan farklı bir savaş türü olarak değerlendirdi.

Lyons, "Haziran ve Temmuz aylarında, kırsal alanları ele geçirmeye yönelen Taleban, ülkede önemli toprak kazanımları elde etti. Kentlere bilerek saldırmak, bilerek büyük zarar vermek de çok büyük sivil kayıplara neden olmak demektir. Kentlere yönelik tehdit etmek Taleban'ın stratejik bir kararı gibi görünüyor" dedi.

ABD: “Taleban’ın Afganistan’ı ele geçirmesini kabul etmeyiz”

Güvenlik Konseyi’nde ABD adına konuşan alan Büyükelçi Jeffrey Delaurens, Afganistan'da artan şiddeti artışı, özellikle de geçen hafta bir BM yerleşkesine yapılan saldırıyı, Afganistan’ın Kabil'deki Savunma Bakan Vekili’nin evini hedef alan intihar saldırısını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Büyükelçi Delaurenes, Afganistan’da Taleban kontrolündeki bölgelerde sivillere yönelik saldırılar ve misillemeler olduğuna dair ellerinde güvenilir bilgiler olduğunu söyledi.

Delurenes, Afganistan’da tek çözüm yolunun siyasi olduğunu belirleterek, “Afganistan’da Afgan halkı için tek çözüm yolu ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Askeri bir çözüm yolu yoktur. Siyasi sürece kadınların da tam katılımı sağlanmalıdır “dedi.

Büyükelçi Delaurens, devam eden Taleban saldırılarının neden olduğu şiddet ve sivil kayıplardaki endişe verici artışın, Afgan halkının son 20 yılda demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda kaydettiği ilerlemeleri daha da aşındırdığını belirterek, “Taleban, Afganistan’ın ele geçirilmesini veya Taleban İslam Devleti ilanını asla kabul etmeyeceğimizi uluslararası toplumdan duymalı. Taleban eğer bu yolu seçerse diğer ülkeler tarafından dışlanır. Tecrit edilir. Taleban'ı saldırılarını derhal durdurmaya, kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm bulmaya ve Afganistan'ın altyapısını ve halkını, özellikle kadınları, kızları ve diğer savunmasız nüfusları koruma taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi.

Afganistan’dan güvenlik konseyine felaketi önleyin çağrısı

Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Afganistan’da Afganistan'daki kötüleşen durum, yabancı güçlerin çekilmesiyle artan bir endişe kaynağı ve görünüm vahim görünüyor diye konuştu.

Çin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, Afganistan'dan çekilen yabancı güçlerin bölge ülkelerine karşı daha şeffaf olması ve tüm sorunları geride bırakmaktan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Afganistan BM Daimi Temsilcisi Gulam Isaczay, Taleban ve birlikte hareket ettiği dış güçlerin ülkesini terör örgütleri için bir sığınak haline getirmek için çalıştığını böyle bir kazanımın hem Afganistan hem de dünya için ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Güvenlik Konseyi üyelerine “ülkemdeki felaketi önleyin” çağrısında bulundu.

İngiltere: “Zorla iktidara gelen Taleban’ı tanımayız”

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, İngiltere'nin zorla iktidara gelen bir Taleban hükümetini tanımayacağını söyledi. Woodward, BM Güvenlik Konseyi’nin, Afganistan'ın barış, istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan Taleban’a bağlı kişi veya kuruluşlara hedefli yaptırımlar uygulama yetkisine sahip olduğunu hatırlattı.

Güvenlik Konseyi toplantısının ardından bir açıklama yapan Woodward, geçtiğimiz hafta düzenlenen saldırı ve suikatlerde İran’ın parmağı olduğuna yönelik ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söyledi. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan İranlı diplomatlar İngiltere’nin suçlamaların asılsız, hiçbir delile dayanmayan suçlamalar olduğunu söyledi.

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