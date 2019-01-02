Afganistan'daki çekişme sinir savaşına dönüşüyor

KABİL (AA) - Afganistan'da hükümet güçleri ile Taliban arasında yıllardır devam eden çatışma yeni yılın girmesiyle bir tür psikolojik savaşa dönüşüyor. Taraflar, ivme kazanan barış sürecine ellerini güçlendirerek girmeyi amaçlıyor.

AA muhabirinin derlediği istatistiklere göre, Afganistan'daki çatışmalarda sadece aralık ayında en az 150 güvenlik görevlisi, 184 sivil ve yüzlerce Taliban mensubu öldü. Afganistan'da görevli NATO güçlerinden 14 asker de saldırılarda hayatını kaybetti.

Ölü sayısının bu kadar yüksek seyretmesi, hem Afgan hükümetinin hem de Taliban'ın güçlerini sergilemek için ne kadar kararlı olduklarını ortaya koyuyor.

Kabil yönetimi açısından bakıldığında, Afganistan Ulusal Güvenlik ve Savunma Güçlerinin kontrolü, geçen ay savunma ve güvenlik kurumlarının başındaki kişilerin değişmesiyle savaş yanlısı iki eski istihbarat şefinde bulunuyor.

Devlet Başkanı Eşref Gani, son kabine değişikliğinde eski istihbarat şeflerinden Emrullah Salih'i İçişleri Bakanı, Esadullah Halid'i ise Savunma Bakanı olarak görevlendirdi. Her iki bakan da göreve geldikten sonra yaptıkları ilk açıklamalarda Taliban ve DEAŞ'ın merhamet gösterilmeden daha fazla hedef alınacağını söyledi.