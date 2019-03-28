Afganistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için 192 milyon dolar gerekiyor

KABİL (AA) - Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 192 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Komisyon üyesi Mevlana Abdullah, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, seçimin yapılması için belirlenen bu miktarın, uluslararası kurumlar ve Afgan hükümetince karşılanmasını umduklarını söyledi.

Abdullah, seçim güvenliği için Komisyon ile İçişleri Bakanlığı arasında sözleşme imzalandığını belirtti.

Afganistan İçişleri Bakanı Masud Andarabi de geçen yılki parlamento seçimlerden ders alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha hazırlıklı çalışma yürüteceklerini kaydetti.

BM Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) bildirdiğine göre, geçen yılki milletvekili seçimleri süresince ülke genelinde sivillere yönelik 435 saldırı gerçekleşmiş, 56 kişi hayatını kaybetmiş, 379 kişi yaralanmıştı.

Afganistan'da 18 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de yapılacak.

