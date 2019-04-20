KABİL (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Türkiye'nin Afganistan'da gizli bir ajandasının bulunmadığını, amaçlarının Afgan çocuklarının iyi yetişmesine katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Afganistan'daki eğitim faaliyetlerimizi şeffaf şekilde yürütüyoruz." dedi.

Denemeç, başkent Kabil'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Direktörlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında, Afganistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) devralınan okullara 1,4 milyon dolar yatırım yapıldığını söyleyen Denemeç, devralınacak yeni okullara yönelik yatırımlarla bu rakamın artacağını ifade etti.

Denemeç, 1,4 milyon doların sadece okulların yenilenmesine harcanmadığını, laboratuvar, bilgisayar ve diğer ekipman için de harcama yapıldığını, çalınan birçok şeyin yerine yenilerinin konulduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin kitapları için 500 bin doların, okul giysileri için de 150 bin doların üzerinde harcama yapıldığını anlatan Denemeç, söz konusu okullar için Türkiye'deki en iyi idareci ve öğretmenleri seferber ettiklerini söyledi.