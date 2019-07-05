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Afganistan'daki FETÖ'ye ait 5 okul daha TMV'ye devredildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nden alınan 5 okulla birlikte ülkede toplam 13 okul, Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmiş oldu

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil ve Kandahar vilayetinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 5 okulu daha Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredildi.

TMV Afganistan Ülke Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Afganistan ile Türkiye Eğitim Bakanlıklarınca imzalanan anlaşmaya istinaden "Afgan-Türk Kabil Ariana Erkek Lisesi", "Kabil Kız Lisesi", "Kabil Darul-Ulum Lisesi", "Kabil Uluslararası Bereket Lisesi" ve "Kandahar İlkokulu"nun yönetiminin TMV'ye devredildiği bildirildi.

Açıklamada, bugün FETÖ'den alınan söz konusu 5 okulla birlikte, ülkedeki toplam 13 okulun TMV'ye devredildiği belirtildi.

Böylelikle, iki ülke arasında 26 Şubat 2018'te imzalanan ve Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası tarafından tescil edilen Uluslararası Anlaşmaya göre, ülkedeki 13 FETÖ iltisaklı okulun TMV'ye devri tamamlandı.

Öte yandan TMV'nin Afganistan'daki eğitim faaliyetlerine devam ettiği, bu kapsamda Kandahar'da bir kız lisesi açıldığı kaydedildi.

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