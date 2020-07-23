HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan’daki Hava Saldırılarında 45 Ölü

Afganistan’daki Hava Saldırılarında 45 Ölü

23.07.2020 00:17 | Son Güncelleme

Afganistan’ın doğusunda hava saldırılarında siviller ve Taleban üyeleri dahil 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Afganistan’daki Hava Saldırılarında 45 Ölü

Afganistan’ın doğusunda hava saldırılarında siviller ve Taleban üyeleri dahil 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Herat vilayetinin Adraskan bölgesi valisi Ali Ahmet Faqir Yar, ölenler arasında en az 8 sivilin bulunduğunu açıkladı. Vali Yar, “Kham Ziarad bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava saldırılarında şimdiye kadar 45 can kaybı oldu. Ölenler arasında Taleban üyeleri de var” dedi.

Afganistan Savunma Bakanlığı da, bölgede Afgan güçlerinin operasyonlarında sivil can kayıplarına ilişkin iddiaları soruşturduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın sonuçlarının kamuoyu ve medyayla paylaşılacağı kaydedildi.

Afganistan’daki ABD güçlerinin bir sözcüsü, Çarşamba günkü hava operasyonlarına müdahil olmadıklarını söyledi.

ABD, Şubat ayında Taleban’la vardığı anlaşma uyarınca ülkedeki askerlerinin sayısını azaltıyor. Anlaşma, isyancılarla Afgan hükümeti arasında resmi barış görüşmelerinin başlaması için zeminin oluşturulmasını amaçlıyor. Bununla birlikte, Taleban'ın serbest bırakılmasını istediği mahkumlarla ilgili anlaşmazlıklar ve ülke genelinde artan şiddet olayları, barış çabalarına sekte vuruyor. Görüşmeler de henüz başlamış değil.

Taliban sözcülerinden Qari Muhammed Yusuf Ahmadi de bir açıklama yaparak, Herat’taki iki hava saldırısında 8 sivilin öldüğünü, 12’sinin yaralandığını belirtti.

İki yerel yetkili de, bölgede iki hava saldırısı olduğunu doğruladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır! Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Putin ve Miçotakis'ten Ayasofya görüşmesiPutin ve Miçotakis'ten Ayasofya görüşmesi
Çocuğum hangi okula gidecek? Kayıt yerleri belli oldu!Çocuğum hangi okula gidecek? Kayıt yerleri belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Mert'ten tekne pozuna olay yorum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

Tuvalet tarihinde ezber bozacak buluş! Türk mühendis üretti

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden önemli aşı açıklaması: 2021'den önce beklemeyin

DSÖ kötü haberi böyle duyurdu!

Kanada'da iki kız kardeşin cansız bedenleri bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ülke bu olayla sarsılmıştı! Korkunç gerçek

Neowise çıplak gözle görülebilecek

Neowise çıplak gözle görülebilecek

Putin-Miçotakis arasında Ayasofya görüşmesi

Putin ve Miçotakis'ten Ayasofya görüşmesi

ABD'de Ermeniler, Azerbaycanlı göstericilere saldırdı: Yaralılar var

Ermeniler, Azerbaycanlılara saldırdı! Yaralılar var

İran’dan ABD’ye tehdit: Daha ağır intikam yolda

İran’dan ABD’ye tehdit: Daha ağır intikam yolda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.