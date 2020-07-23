Afganistan’daki Hava Saldırılarında 45 Ölü

Afganistan’ın doğusunda hava saldırılarında siviller ve Taleban üyeleri dahil 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Herat vilayetinin Adraskan bölgesi valisi Ali Ahmet Faqir Yar, ölenler arasında en az 8 sivilin bulunduğunu açıkladı. Vali Yar, “Kham Ziarad bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava saldırılarında şimdiye kadar 45 can kaybı oldu. Ölenler arasında Taleban üyeleri de var” dedi.

Afganistan Savunma Bakanlığı da, bölgede Afgan güçlerinin operasyonlarında sivil can kayıplarına ilişkin iddiaları soruşturduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın sonuçlarının kamuoyu ve medyayla paylaşılacağı kaydedildi.

Afganistan’daki ABD güçlerinin bir sözcüsü, Çarşamba günkü hava operasyonlarına müdahil olmadıklarını söyledi.

ABD, Şubat ayında Taleban’la vardığı anlaşma uyarınca ülkedeki askerlerinin sayısını azaltıyor. Anlaşma, isyancılarla Afgan hükümeti arasında resmi barış görüşmelerinin başlaması için zeminin oluşturulmasını amaçlıyor. Bununla birlikte, Taleban'ın serbest bırakılmasını istediği mahkumlarla ilgili anlaşmazlıklar ve ülke genelinde artan şiddet olayları, barış çabalarına sekte vuruyor. Görüşmeler de henüz başlamış değil.

Taliban sözcülerinden Qari Muhammed Yusuf Ahmadi de bir açıklama yaparak, Herat’taki iki hava saldırısında 8 sivilin öldüğünü, 12’sinin yaralandığını belirtti.

İki yerel yetkili de, bölgede iki hava saldırısı olduğunu doğruladı.

