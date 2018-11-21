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Afganistan’daki İntihar Saldırısını Kim Düzenledi?

21.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

Afgan yetkililer Kabil’de düzenlenen ve 55 kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısının sorumlularını ararken, Taleban bu kez saldırıyı üstlenmedi

Afganistan’daki İntihar Saldırısını Kim Düzenledi?

Afgan yetkililer Kabil’de düzenlenen ve 55 kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısının sorumlularını bulmak için çalışıyor. Benzer saldırılarla bilinen Taleban bu kez saldırıyı üstlenmedi.

Saldırı Hz. Muahmmed’in doğumunun kutlandığı Mevlüt Kandili’nde Afgan Ulema Konseyi’nin düzenlediği etkinliği hedef aldı.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı. Saldırının Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin hükümetini baltalamak amacıyla mı yoksa hükümet ve batılı müttefiklerin Taleban’la yeniden müzakere masasına oturmaya çalıştıkları bir dönemde baskıyı arttırmak için mi yapıldığı anlaşılmış değil.

Ulema Konseyi’nde toplananlar Sünni din adamları olsa da henüz saldırının mezhep temelli olup olmadığına dair bir görüş hakim değil.

Taleban ve IŞİD gibi Sünni gruplar daha önceki saldırılarında Afgan hükümetiyle işbirliği yapan Sünni din adamlarını hedef almıştı.

Bu saldırının ardından Taleban sorumluluğu hemen reddetti ve saldırıyı kınadı.

Yetkililer saldırının bilançosunun daha da ağırlaşabileceği konusunda uyarıyor zira hastanede bulunan 80 yaralıdan bazılarının durumu ağır.

Saldırılar ABD ve Afgan hükümetinin Taleban’la yeniden barış masasına oturma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde meydana geldi.

Taleban liderleri geçen hafta ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’la siyasi merkezleri olan Katar’da biraraya gelmişti.

Halilzad, Afganistan’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 20 Nisan tarihine kadar Taleban’la bir barış anlaşması yapılmasını umuyor. Ancak ülkenin güvenlik durumu NATO’nun operasyonlarını resmen durdurduğu 2014’ten bu yana kötüye gidiyor.

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