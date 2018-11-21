Afganistan’daki İntihar Saldırısını Kim Düzenledi?

Afgan yetkililer Kabil’de düzenlenen ve 55 kişinin ölümüne neden olan intihar saldırısının sorumlularını bulmak için çalışıyor. Benzer saldırılarla bilinen Taleban bu kez saldırıyı üstlenmedi.

Saldırı Hz. Muahmmed’in doğumunun kutlandığı Mevlüt Kandili’nde Afgan Ulema Konseyi’nin düzenlediği etkinliği hedef aldı.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı. Saldırının Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin hükümetini baltalamak amacıyla mı yoksa hükümet ve batılı müttefiklerin Taleban’la yeniden müzakere masasına oturmaya çalıştıkları bir dönemde baskıyı arttırmak için mi yapıldığı anlaşılmış değil.

Ulema Konseyi’nde toplananlar Sünni din adamları olsa da henüz saldırının mezhep temelli olup olmadığına dair bir görüş hakim değil.

Taleban ve IŞİD gibi Sünni gruplar daha önceki saldırılarında Afgan hükümetiyle işbirliği yapan Sünni din adamlarını hedef almıştı.

Bu saldırının ardından Taleban sorumluluğu hemen reddetti ve saldırıyı kınadı.

Yetkililer saldırının bilançosunun daha da ağırlaşabileceği konusunda uyarıyor zira hastanede bulunan 80 yaralıdan bazılarının durumu ağır.