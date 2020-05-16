Afganistan'daki kadın doğum kliniği saldırısı: 'Anneleri öldürmeye geldiler'

Hastane yerleşkesi dışında bulunanlar patlama seslerini duydular. Aile üyeleri ve yakınları hastanede olanlar içeri koştu. Rafiullah da onların arasındaydı.

Bibi Nazia ve kocası Rafiullah'ın üçüncü çocuklarıydı. Diğer oğulları ve kızları evdeydi.

Emine, saldırı başlamadan sadece iki saat önce doğmuştu.

"Kadın doğum kliniğinde gördüğüm şey, annelerin sistematik biçimde öldürülmesiydi. Odadan odaya geçip yataklardaki kadınları vurdular. Her şeyin önceden planlandığı belliydi."

Frederic Bonnot'a göre bu bir rastlantı değil:

Saldırganlar ateş açmaya başlamadan önce Daştibarçi Hastanesi'ndeki birçok hastanın kaldığı diğer koğuşları geçip doğrudan kadın doğum kliniğine yönelmişler.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir kadın doğum kliniğine düzenlenen saldırıda 24 yeni anne ile bebeklerinin öldürülmesi, ülkeyi derinden sarsmış durumda.

Rafiullah'ın kuzeni Hamdullah Hamidi BBC Peştuca Servisine konuşurken "Bir o yana bir bu yana koşturdu… Ama bir şey yapamadı. Kimsenin içeri girmesine izin vermediler" diyerek o anları anlattı.

Hastanenin içinde üç silahlı kişi 55 yataklı kadın doğum kliniğindeydi. Klinik 2014 yılından bu yana Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından işletiliyordu.

Saldırı sırasında 26 anne ve anne adayı klinikteydi. 10'u kaçmayı başardı. Bibi Nazia ve yeni doğmuş bebeği Emine o kadar şanslı değildi.

Saldırıda öldürülen 16 anneden üçü doğumhanedeyken, bebekleri hâlâ karınlarındayken vuruldular.

Bibi Nazia, öldürülen diğer sekiz anne arasındaydı. İki saat önce doğmuş olan Emine, bacaklarından vuruldu, saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Beş bebek daha saldırıda yaralandı. İki küçük çocuk ise öldürüldü… Bir de ebe.

Hatice adlı bir kadın Reuters haber ajansına konuşurken silahlı saldırganlardan birisinin silahının namlusunu kendisine doğrulttuğunu ama sonra başka yöne dönüp iki kişinin üzerine ateş açtığını anlattı.