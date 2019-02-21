Afganistan'daki kuraklık ve çatışmalar göçü tetikliyor

Uzun yıllardır devam eden savaş ve çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişinin Afganistan'ı terk etmek zorunda kaldığına işaret eden Alimibelhi, İran'daki Afgan göçmenlere ilişkin şunları kaydetti:

Kuraklık ve iç çatışmalar nedeniyle sadece son 11 ayda 790 bin kişinin ülke içinde göç ettiğini aktaran Alimibelhi, söz konusu iç göçmenlerden 30 bininin Herat, Badgis ve Feryab kentlerinde bulunduğunu, Feryab'daki göçmenlerden bir bölümünün ise güvenlik sorunları nedeniyle Cuzcan bölgesine kaçtığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Alimibelhi, "Afganistan'da kuraklık ve güvenlik sorunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi evlerini terk ederek ülke içerisinde göç etmek zorunda kaldı." dedi.

İSTANBUL (AA) - HALİL SİLAHŞÖR - Afganistan Mülteciler ve Geri Dönüş Bakanı Hüseyin Alimibelhi, kuraklık ve güvenlik sorunu nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişinin ülke içinde göç etmek zorunda kaldığını, İran ve Pakistan'da da 4 milyonun üzerinde Afgan mülteci bulunduğunu söyledi.

"İran'daki Afganların sayısı 2 milyon 340 bin civarında. Tahran yönetimi Afgan mülteciler için yeni bir kart sistemi başlattı. 950 bin kişi bu kartlardan aldı. 450 bin kişinin pasaportu var. Resmi evrakı olmayan ise 800 bin kişi bulunuyor."

İran'ın oturum izni vermek için Afganistan'dan bu insanlara pasaport vermesini istediğini aktaran Alimibelhi, Afganistan Dışişleri Bakanlığının bu talebi yerine getirebileceğini dile getirdi.

İran'daki 30 bin Afgan'ın uzun süreli oturum iznine sahip olduğunu kaydeden Alimibelhi, "Yaklaşık 500 bin Afgan, İran okullarında eğitim görüyor. Bunlardan 110 bininin evrakları bulunmuyor. 20 bin Afgan da bu ülkedeki üniversitelerde okuyor. 16 bin Afgan İran'daki üniversitelerden lisans, yüksek lisans ve doktora diploması aldılar." diye konuştu.

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Alimibelhi, Pakistan'daki Afgan göçmelere ilişkin ise "Pakistan'daki Afganistan uyruklu göçmen sayısı yaklaşık 2 milyon 500 bin. Bir milyon 400 bininin göçmen kartı var. Bir yılda 700 bin kişi kayıt yaptırdı. İslamabad yönetimi bu kişilere vatandaşlık verme kararı aldı. Şu ana kadar 350 bin kişi Pakistan vatandaşı oldu." ifadelerini kullandı.