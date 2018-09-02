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Afganistan’daki NATO Gücünün Komutanı Değişti

02.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

Amerikan ordusu komutanlarından Korgeneral Austin Scott Miller, Afganistan’daki 41’inci NATO misyonunun komutanlığını Kabil’de düzenlenen törenle devraldı

Afganistan’daki NATO Gücünün Komutanı Değişti

Amerikan ordusu komutanlarından Korgeneral Austin Scott Miller, Afganistan’daki 41’inci NATO misyonunun komutanlığını Kabil’de düzenlenen törenle devraldı.

Misyonun liderliğini iki yıldan uzun süredir General John Nicholson yürütüyordu. Törene üst düzey Afgan yetkilier ve yabancı ülke büyükelçileri de katıldı.

Afgan kuvvetleri ülkenin birçok bölgesini kontrol eden Taleban militanları ve IŞİD’in bölgedeki koluyla mücadele ediyor. Her iki grup da son dönemde arka arkaya saldırılar düzenledi.

Görev gücünün komutanlığını üstlenen Miller, ‘‘Afganistan’ın terörizm için güvenli bir sığınak olamayacağını tüm dünya kabul ediyor. Başarısız olamayacağımızı dünya biliyor. Evet biliyorum bu uzun bir savaştı ve bizim için de Afgan halkı için de nesiller boyunca sürdü’’ diye konuştu.

Miller son olarak Ortak Operasyon Güçleri’nin komutanlığını yapmıştı.

Görevi devreden General Nicholson ise Taleban’a Afgan hükümetinin ateşkes önerisini ve yeni barış görüşmeleri başlatılması teklifini kabul etmesi çağrısı yaptı.

Neredeyse 17 yaşındaki NATO’nun Afganistan görev gücü ABD liderliğindeki koalisyonun 11 Eylül saldırılarının ardından ülkeyi işgaliyle başladı.

ABD ve NATO muharip görevlerini 2014’te sonlandırdı ancak Afgan güçlerine eğitim ve yardım faaliyetlerini sürdürüyorlar.

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