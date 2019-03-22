Afganistan'daki Operasyonda İki Amerika Askeri Öldü

Afganistan’da görevli iki Amerika askeri düzenlenen NATO operasyonunda hayatını kaybetti.

NATO Çözüm Destek Misyonu tarafından yapılan açıklamada, olaya ilişkin detaylar ve hayatını kaybeden askerlerin isimleri paylaşılmadı.

Amerika’nın bölgedeki askerleri genel olarak Afgan güçlerinin Taleban’a karşı yürüttükleri operasyonlara destek vermeye ve güvenlik güçlerini eğitmeye odaklanmış durumdalar.

Taleban, Afganistan’da barışın sağlanması konusunda Amerika’yla masaya oturmuş olsa da ülkedeki çatışmalar devam ediyor.

Son olarak taraflar bu ay içerisinde biraraya geldiler ancak henüz bir anlaşma sağlanmış değil.

NATO’nun Afganistan’daki Çözüm Destek Misyonu kapsamında 17 bin askeri bulunuyor ve bunların yarısı Amerika askerlerinden oluşuyor.

