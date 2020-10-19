Afganistan'daki Saldırı Sonrası Karşılıklı Anlaşma İhlali Suçlamaları

Afganistan’ın Gur şehrinin Firozkoh bölgesinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti 150’den fazla kişi de yaralandı.

Afgan yetkililer olayın bir terör saldırısı olduğunu dile getirdi ve saldırıyı kınadı. Patlama anında çevredeki hükümet binalarının da zarar gördüğü belirtildi.

Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren bölgedeki hastanenin başhekimi Muhammed Ömer Lalzad, yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı ancak Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili olarak Taleban’ı suçladı. Amerika’nın Afganistan Büyükelçi Vekili Ross Wilson da Twitter’dan yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

Wilson mesajında “Bugün Gur’ın Firozkoh bölgesindeki akıl dışı saldırıda yine masum Afgan halkı öldü. Bu yıkım ve akan kan durmak zorunda. Afgan halkı hayatını huzur içerisinde yaşamayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Anlaşma ihlali

Öte yandan Taleban tarafından yapılan açıklamada ülkedeki Amerika askerlerinin yaptığı hava saldırılarının Amerika ve Taleban arasında varılan anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü.