Afganistan'daki Saldırı Sonrası Karşılıklı Anlaşma İhlali Suçlamaları

Afganistan’ın Gur şehrinin Firozkoh bölgesinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti 150’den fazla kişi de yaralandı.
Afgan yetkililer olayın bir terör saldırısı olduğunu dile getirdi ve saldırıyı kınadı. Patlama anında çevredeki hükümet binalarının da zarar gördüğü belirtildi.
Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren bölgedeki hastanenin başhekimi Muhammed Ömer Lalzad, yaralılardan bir kısmının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.
Henüz saldırıyı üstlenen olmadı ancak Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgili olarak Taleban’ı suçladı. Amerika’nın Afganistan Büyükelçi Vekili Ross Wilson da Twitter’dan yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.
Wilson mesajında “Bugün Gur’ın Firozkoh bölgesindeki akıl dışı saldırıda yine masum Afgan halkı öldü. Bu yıkım ve akan kan durmak zorunda. Afgan halkı hayatını huzur içerisinde yaşamayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.
Anlaşma ihlali
Öte yandan Taleban tarafından yapılan açıklamada ülkedeki Amerika askerlerinin yaptığı hava saldırılarının Amerika ve Taleban arasında varılan anlaşmayı ihlal ettiği öne sürüldü.
Taleban Sözcüsü Yusuf Ahmedi yaptığı açıklamada 29 Şubat’ta Doha’da imzalanan anlaşmanın ABD güçlerinin Taleban kontrolündeki bölgelerde hava saldırısı düzenlemesini yasakladığını söyledi.
Ahmedi “ABD ve İslam Emirliği Taleban arasında yapılan anlaşma, kesin kurallar içermektedir ancak karşı taraf çok sayıda olayda, bu anlaşmayı ihlal etmekte ve provokatif eylemlerde bulunmakta ve çatışma alanı dışındaki bölgelerde bombardımanlar yapmaktadır” dedi.
Bu açıklamaya ABD Ordu Sözcüsü Albay Sonny Leggett Twitter üzerinden yayımladığı mesajla yanıt verdi. Leggett “Biz kategorik olarak Taleban’ın ABD’nin anlaşmayı ihlal ettiği iddialarını reddediyoruz. ABD’nin Helman ve Ferah bölgelerinde sürmekte olan hava saldırıları Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri’ni savunmak adına yapılan operasyonlardır. Bu unsurlara Taleban tarafından saldırılmaktadır” ifadelerini kullandı.
Leggett açıklamasında ayrıca “Tüm dünya Taleban’ın Helmand’taki saldırıları ve binlerce masum Afgan sivili yerlerinden etmesine ve yaralamasına şahıt olmuştur. Biz tüm taraflara şiddeti azaltma ve siyasi sürecin ilerlemesine imkan tanıma çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Geçen hafta Taleban güçleri Helmand’ta yoğun bir saldırı gerçekleştirmiş, bazı alanlarda denetimi ele geçirmiş ve şehre giden bazı yolları kapatmıştı.
Birleşmiş Milletler, bölgedeki çatışmalar nedeniyle 35 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını 200 civarında kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
ABD’nin hava saldırıları
ABD ordusu da Helmand bölgesindeki Taleban mevzilerini hava saldırılarıyla hedef aldı. Bu operasyonların bölgedeki Afgan hükümeti güçlerine destek vermek amacıyla yapıldığı belirtildi.
ABD Ordusu’nun Afganistan’daki kuvvetleri komutanı General Scott Miller da yaptığı açıklamada ABD’nin hava operasyonlarının Şubat ayında yaptığı anlaşmaya uygun olduğunu anlaşmanın ihlalinin söz konusu olmadığını söyledi. Miller, Taleban’a şiddet olaylarını azaltması çağrısında bulundu.