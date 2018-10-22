Afganistan'daki Saldırıda Amerikalı General Yaralandı

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, geçen hafta Afganistan’da düzenlenen terör saldırısında Amerikalı bir generalin yaralandığını doğruladı.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Jeffrey Smiley’in geçen haftaki saldırıda vücuduna isabet eden bir kurşun nedeniyle yaralandığı duyuruldu, ancak detay verilmedi.

Smiley, hali hazırda NATO’nun, Afganistan’ın güneyindeki askeri danışmanlık misyonundan sorumlu komutanı durumunda.

Tuğgeneral Jeffrey Smiley, geçen hafta Kandahar valisinin konutunda düzenlenen güvenlik konferansına yapılan saldırıda yaralandı.

Taleban örgütü, saldırının ardından yaptığı açıklamada, Kandahar polis şefi ve istihbarat şefinin hayatını kaybettiği saldırıyı, kendilerinin üslendiğini duyurdu.

Afganistan’daki NATO güçlerinin Amerikalı komutanı general Scott Miller düzenlenen saldırının hedeflerinden biriydi.

