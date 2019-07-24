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Afganistan'daki saldırıda Hırvat asker hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Hırvatistan Savunma Bakanlığı, Kabil'de bu sabah düzenlenen terör saldırısında, NATO bünyesinde görevli bir Hırvat askerin öldüğünü, iki askerin de ağır yaralandığını açıkladı

ZAGREB (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah gerçekleştirilen terör saldırısında NATO bünyesinde görevli bir Hırvat asker hayatını kaybetti, iki asker ağır yaralandı.

Hırvatistan Savunma Bakanlığından (MORH) yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de içinde Hırvat askerlerin bulunduğu araca bu sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda başından ağır yaralanan bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda ağır yaralanan iki Hırvat askerin ise hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile Savunma Bakanı Damir Krsticevic de Afganistan'daki terör saldırısını en sert şekilde kınadıklarını açıkladı.

Bu arada, NATO bünyesindeki "Kararlı Destek" (Resolute Support) misyonunda Afganistan'da 104 Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri mensubu görev yapıyordu.

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Afganistan asker Kabul saldırı

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