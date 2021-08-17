“Afganistan’daki Savaşın En Büyük Kurbanı Çocuklar"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Afganistan’da çocuklara yönelik şiddet ve ülkedeki çatışmalar ve savaşla ilgili hazırladığı beşinci rapor yayınlandı. Raporda, son haftalarda yüzlerce çocuğun ülkedeki şiddet yüzünden ya yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı, savaşın en büyük kurbanının çocuklar olduğu ayrıca ülkedeki sivil nüfusun büyük bir korku ve kaosun içinde yaşadığı açıklandı. Raporda, Afganistan’da giderek tırmanan şiddet yüzünden yaşamını yitiren ya da yaralanan her üç kişiden birinin çocuk yaşta olduğu belirtildi.

Raporda, 2019 yılının Ocak ayıyla 2020 yılının Aralık ayı arasında 5770 çocuğun ya yaşamını yitirdiği ya da yaralandığı açıklandı. Raporda, 2021 yılının ilk altı ayında Afganistan’da çocuk ölüm ve yaralanmalarının büyük bir artış gösterdiği belirtildi. Raporda, Afganistan’ın çocukların yaşaması için en tehlikeli ülkelerden biri olduğu, giderek artan şiddetin çocukları büyük bir tehlike içine attığı belirtildi.

“Suiistimalleri derhal durdurun”

BM Genel Sekreterlik raporunda, Afganistan’daki insan hakları ihlallerinin giderek tırmandığı belirtilerek, “İnsan hakları ihlal ve suiistimallerini derhal durdurun” çağrısında bulunuldu.

Silahlı Çatışmalarda Kalan Çocuklardan Sorumlu BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Afganistan’da kadınlar ve kız çocukları dahil olmak üzere tüm halkın can güvenliğinin sağlanması ve temel haklarının korunması çağrısında bulundu.

Gamba, BM’nin kritik bir dönem geçiren Afganistan’da insan hakları ihlalleri ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi için kalıcı bir barışın sağlanması için kararlı olduğunu söyledi, tüm tarafları bu ihlallere derhal son vermeye davet etti.

“Afganistan'da çocuklara yönelik ihlaller giderek artıyor”

BM yetkilisi, koruma altına alınmamaları halinde bu durumun büyüme çağında olan çocukları olumsuz etkileyeceğini, bunun etkilerinin yıllarca süreceğini, çocukları ellerinden alınanların yetişkinliklerin de de sorun yaşacağını belirtti.

“Kız çocuklarını karanlık bir gelecek bekliyor”

Gamba,”Afganistan'daki çocukların özellikle de kızların geleceği oldukça karanlık. Taleban, kız çocuklarının okula gitmesini, eğitim almasını engelliyor. Afganistan’da çocuklara yönelik ihlaller giderek artıyor. Tüm tarafları, kız çocuklarının eğitim hakkı dahil olmak üzere tüm Afganlar’ın insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz. Tarafları, tüm ihlallere son vermeye, çocukları, okulları, hastaneleri korumaya ve eğitim haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Ayrıca, Taleban’ı çocukları asker olarak daha fazla kullanmamaya davet ediyoruz” dedi.

