Afganistan'daki savaşta 14 yılda 26 bin çocuğun hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı

Savaşın uzun yıllardır hüküm sürdüğü Afganistan'da her gün ortalama 5 çocuğun hayatını kaybettiği ya da yaralandığı tespit edildi. İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları koruyun), Birleşmiş Milletler verilerine göre 2005-2019 yılları arasında Afganistan'daki savaşta en az 26 bin 25 çocuğun yaşamını yitirdiğini ya da yaralandığını açıkladı. Yardım kuruluşu, Afganistan'a ekonomik yardım sağlayan ülkeleri, çocukların geleceğini korumaya çağırdı. Afganistan'da tıkanan barış görüşmelerinin ve ABD askerlerinin çekilmesinin ardından şiddet bir kez daha yükselişe geçmişti. 2019'da 874 çocuk öldürüldü Save the Children'a göre Afganistan çocuklar için en tehlikeli 11 ülke arasında yer alıyor. Kuruluşun raporuna göre 2019 yılında dünya genelinde savaşlarda ölen ve yaralanan çocukların sayısında büyük bir artış yaşandı. Raporda, 2019'da 874 Afgan çocuğun öldürüldüğü, 2 bin 275 çocuğun ise yaralandığı bildirildi. Geçtiğimiz yıl öldürülen çocukların üçte ikisi erkek çocuklardı. Çocukların çoğu "sahadaki çatışmalar sırasında ya da bombalı araçlarla yapılan saldırılarla" öldürüldü.