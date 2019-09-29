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Afganistan’daki seçimlere katılım yüzde 20'lerde kaldı

29.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Afganistan’da yeni devlet başkanını belirlemek için yapılan seçimlerde 9 milyon 600 bin kayıtlı seçmenin yaklaşık 2 milyonu oy kullandı.

Afganistan’daki seçimlere katılım yüzde 20'lerde kaldı

Şiddetin gölgesindeki seçimlerin geçici sonuçları Ekim ayı ortasında açıklanacak.Afganistan'da Cumartesi günü şiddetin gölgesinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerine katılım düşük oldu. Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu (IEC) çevrelerinden alınan bilgilere göre, yaklaşık 9 milyon 600 bin kayıtlı seçmenden sadece 2 milyonu oy kullandı. Seçimlere katılıma ilişkin resmi sayılar henüz açıklanmadı.

Taliban’ın saldırı tehditleri, güvenlik endişeleri, hükümetin yarattığı hayal kırıklığı, seçimlere duyulan güvenin az olması ve geçen seçimlere hile karıştığı iddiası gibi nedenlerle gözlemciler seçime katılımın düşük olmasını bekliyordu. Seçimler öncesinde bazı Afgan uzmanlar yaklaşık 1,5 milyon seçmenin sandık başına gideceğini tahmin etmişti.

2014 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, katılım yüzde 60 civarında olmuş ve yaklaşık 7 milyon seçmen oy kullanmıştı.

İlk sonuçlar Ekim'de açıklanacak

Devlet başkanlığı seçimlerinin ilk sonuçlarının 19 Ekim'de, kesin sonuçların ise 7 Kasım'da açıklanması bekleniyor. 14 adayın yarıştığı seçimlerde, kamuoyu yoklamalarına göre Devlet Başkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah favoriler arasında bulunuyor. Hiçbir aday oyların en az yüzde 50'sini alamazsa, Kasım ayı sonunda seçimlerin ikinci turu yapılacak.

Seçimler nedeniyle alınan güvenlik önlemlerine rağmen, ülkenin farklı kentlerinde çok sayıda saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Asadullah Halid oy kullanılan yerleri hedef alan 68 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırılarda beş güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 37 sivil de yaralandı. Taliban, seçimler öncesinde, saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Afganistan'da Nisan ayında yapılması öngörülen seçimler, ABD ile Taliban arasında yapılan barış görüşmeleri nedeniyle iki kere ertelenmişti. Barış görüşmeleri ise yarıda kesilmişti.

AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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