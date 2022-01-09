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Afganistan'daki tahliyeler esnasında kaybolan bir bebek aylar sonra ailesine kavuştu

09.01.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaşanan kaosta, anne ve babasından ayrı kalan bir bebek ailesine kavuştu.

Afganistan'daki tahliyeler esnasında kaybolan bir bebek aylar sonra ailesine kavuştu

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaşanan kaosta, anne ve babasından ayrı kalan bir bebek ailesine kavuştu.

Ağustos ayında Taliban'ın ülkede yeniden başa gelmesiyle birlikte binlerce Afgan ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

O dönem 2 aylık olan Süheyl Ahmedi isimli bir bebek ise, binlerce kişinin Kabil Havalimanı'na girmeye çalıştığı esnada çitler üzerinden Amerikan askerlerine verildi.

Ancak ailesi havalimanı içerisine girdiğinde Süheyl bebek hiçbir yerde bulunamadı.

Hummalı ama netice vermeyen arayışların ardından, Süheyl'in ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Mirza Ali Ahmedi, annesi Süreyya ve diğer dört çocukları ABD'ye götürülmek üzere tahliye uçağına bindirildi.

Aile aylar boyunca Süheyl'in nerede olduğunu öğrenemedi.

Ancak Kasım ayında Reuters'ta Süheyl'in aranmasıyla ilgili bir haber yer aldı ve bebeğin Hamid Safi adında 29 yaşındaki bir taksi şoföründe olduğu anlaşıldı.

Ailesi, 19 Ağustos'ta kaybolan Süheyl'in nerede olduğunu aylarca öğrenemedi.

Reuters'ın aktardığına göre Safi, Süheyl'i havalimanında bir başına yerde yatar ve ağlarken buldu. Ardından Süheyl'in ailesini bulmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca da bebeği evine, karısının ve çocuklarının yanına götürmeye; kendi öz oğlu gibi yetiştirmeye karar verdi.

Aile Süheyl'e Muhammed Abed ismini verdi ve diğer çocuklarıyla beraber fotoğraflarını da Facebook sayfalarından yayımladı.

Süheyl'in nerede olduğu tam olarak doğrulanmasıyla birlikte de kuzeydoğudaki Bedahşan eyaletinde yaşayan bebeğin dedesi Muhammed Kasım Razavi, bebeğin iadesini istemek için Kabil'e uzun bir yolculuk yaptı.

Ancak Reuters'e göre Safi, bebeği teslim etmeyi reddetti ve kendisinin ve ailesinin de ABD'ye tahliye edilmesini istedi.

Dedesi Muhammed Kasım Razavi ve Süheyl

Habere göre, yedi haftalık müzakerelerin ve Safi'nin kısa bir süre gözaltına alınmasından sonra Taliban polisi iki aile arasında bir anlaşma sağladı ve bebek Cumartesi günü dedesine iade edildi.

İadenin ardından çok mutlu olan aile, görüntülü bir aramayla çocuklarını gördü.

Süheyl'in dedesi Razavi, "Kutluyoruz, dans ediyoruz, şarkı söylüyoruz. Adeta bir düğün gibi" dedi.

Şimdi ABD'de Michigan eyaletinde yaşayan aile, çocuklarının kısa süre içerisinde kendilerine getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını umuyor.

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