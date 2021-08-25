Afganistan’daki Tahliyeler İçin Zamana Karşı Yarış

Batılı ülkeler 31 Ağustos tarihinden önce Afganistan’dan tahliyelerin tamamlanması için zamanla yarışıyor. Yabancı ülke askerlerinin Afganistan’dan ayrılma tarihi olan 31 Ağustos yaklaştıkça ülkeyi kontrolu altına alan Taleban tahliye tarihinin uzatılmasına izin vereceğine dair işaret vermedi.

Taleban Sözcüsü 31 Ağustos’tan sonra yasal belgelere sahip olanların ticari uçaklarla ülkeden çıkmasına izin verileceğini belirtti.

Beyaz Saray: ‘‘Salı günü 19 bin kişi tahliye edildi’’

Beyaz Saray, Salı günü Afganistan’dan yaklaşık 19 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Böylece 14 Ağustos’tan bu yana Afganistan’dan tahliye edilenlerin sayısı 82 bin 300’ü buldu.

Açıklamada son 24 saatte 42 ABD askeri uçağı ile 48 koalisyon uçağının Afganistan’ın başkentinden yapılan tahliyelere yardım ettiği kaydedildi.

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı iki yetkili havaalanında IŞİD’in intihar saldırısı riskinin arttığını kaydetti.

İngiltere takvim vermedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere’nin Afganistan’da yürüttüğü tahliyelerin sona ermesi konusunda bir takvim veremeyeceğini, ancak misyonun 31 Ağustos’a kadar sona ereceğini söyledi.

Raab, İngiliz ordusunun İngilizleri ve teçhizatını geri çekmek için son güne kadar zamana ihtiyacı olacağını, ancak “kalan tüm zamanı maksimum düzeyde kullanacaklarını’’ belirtti.

Raab, Taleban’ın Kabil’i 15 Ağustos’ta ele geçirmesinden bu yana 9 bin İngiliz vatandaşını ve riskli durumdaki Afgan’ı ülkeden tahliye ettiklerini kaydetti.

Hollanda hükümeti ise sığınma başvurusu yapmaya elverişli birçok kişinin 31 Ağustos’a kadar ülkeden çıkartılamayacağı şeklindeki görüşleri yineledi.

Putin ve Xi Afganistan’ı görüştü

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Afganistan konusunda telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin Afganistan’da terörle ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için ortak adımlar atma kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada iki liderin Afganistan’daki istikrarsızlığın bölge ülkelere sıçramasının önlenmesinin önemine vurgu yaptıkları kaydedildi.

Çin: ‘‘Taleban ile açık ve etkili iletişim kurduk’’

Çin, Kabil Büyükelçisi ve Afganistan’da kontrolu ele geçiren Taleban temsilcileri arasında yapılan görüşmenin ardından Taleban ile ‘‘açık ve etkili’’ iletişim kurduklarını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Salı günü Taleban'ın siyasi ofisi başkan vekili Abdul Salam Hanafi ile Büyükelçi Wang Yu arasında yapılan görüşme hakkında ayrıntı vermedi.

Ancak sözcü, Çin'in Kabil'i "her iki tarafın da her türlü önemli konuyu tartışması için önemli bir platform ve kanal" olarak gördüğünü söyledi.

Çin, Taleban’ın Afganistan’da hızla kontrolu ele geçirmesi öncesinde geçen ay görüşmeler için üst düzey Taleban lideri Molla Abdul Gani Baradar liderliğindeki bir heyeti ağırlamıştı.

ABD’yi Kabil havaalanındaki kaostan sorumlu tutan Çin, Kabil’deki büyükelçiliğini açık tutuyor ve Afganistan’daki vatandaşlarına yönelik geniş kapsamlı bir tahliye planı olmadığını söylüyor.

Yardım kuruluşlarından insani kriz uyarısı

Yardım kuruluşları yabancı askerlerin çekilmesinin ardından ülkede insani bir krizin yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı yöneticisi David Beasley, yıllarca süren kuraklık, çatışma, ekonomik çöküş ve Corona virüsü nedeniyle gelecek günlerde Afganistan’da yaşanabilecek insani krize karşı uyarıyor. Beasley, açlık sınırına yaklaşan Afganlar’ın sayısının 14 milyona çıktığını söyledi.

AB yardımları arttırıyor

Avrupa Birliği de Afganistan’a yardımı dört katına çıkartmayı planladığını ve yardımların dağıtılmasında BM ile işbirliği yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan Kabil’deki bir NATO diplomatı birçok yardım örgütünün Afgan çalışanlarını ülkeden dışarı çıkarmaya gayret ettiğini, komşu ülkelerin kara sınırlarını açarak daha fazla Afgan’ın ülkeden çıkışına izin vermesi gerektiğini kaydetti.

Reuters haber ajansına konuşan diplomat İran, Pakistan ve Tacikistan’ın hava ya da kara yoluyla çok daha fazla insanı Afganistan’dan çıkartması gerektiğini, hava ve kara ulaşımının çok hızlı kullanılmasının hayati olduğunu söyledi.

BM: “Aşılama oranı yüzde 80 azaldı”

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) ise Taleban’ın Kabil’i ele geçirdiği ilk haftaCorona virüsü aşılamalarının yüzde 80 azaldığını bildirdi. UNICEF ülkeye şu ana kadar gönderilen dozların yarısının tarihinin geçmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF sözcüsü Afganistan’a gönderilen aşı dozlarının yarısına denk gelen yaklaşık 2 milyon doz Johnson & Johnson aşısının kullanım süresinin Kasım ayında dolacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 40 milyon nüfuslu Afganistan’da 20 Ağustos’tan bu yana 1 milyon 200 bin doz aşı yapıldı.

