HABER

Afganistan'daki TMV Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde mezuniyet heyacanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

Afganistan'daki TMV Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde mezuniyet heyacanı

ŞİBİRGAN (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde hizmet veren Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde 5. dönem mezuniyet töreni yapıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenlen, 35 kız öğrencinin mezun olduğu törene Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TMV Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Türkben, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, TMV Mezunlar Dairesi sorumlusu Ali Arıkmert, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, TMV Şibirgan Erkek Lisesi Müdürü Abdulkadir Yıldız, Akça Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay, TMV'nin amacının, ilmini, irfanını insanlığın barış ve huzur için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan'da eğitimin gelişmesi için başta TMV olmak üzere Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Diyanet Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük destek sağladığını dile getiren Alpay, ''Kızlarımızın öğrenimlerini en üst düzeylere kadar devam ettirmeye hevesli ve istekli olduklarını memnunlukla görüyoruz. Türkiye bu konuda, iyi yetişmiş gençlere Türk üniversitelerinde öğrenim görme imkanlarını genişletmektedir.'' diye konuştu.

Başkonsolos Alpay, şunları kaydetti:

''Tüm öğrencilerimizin Afganistan'ın en başarılı öğrencileri arasında yer alması, mezunların üniversite eğitimine devam ederek istedikleri meslek kollarında çalışmaları, önemli görevler üstlenmeleri hepimizin arzusudur. Çocuklarımızın ailelerini bu sevinçli günlerinde kutluyorum, kızlarımızın öğrenim hayatlarına devam etmeleri için desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyorum.''

Akça Kaymakamı Subhani de Türkiye ile Afganistan arasında çok eskilere dayanan dostluk bağının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afganistan'da hayata geçirdiği projelerin unutulmaz eserler olduğunu anlatan Subhani, yapılan yardımları "unutulmaz" şeklinde nitelendirdi.

TMV Yönetim Kurulu üyesi Türkben de TMV öğrencilerinin vatanına ve milletine hayırlı evlatlar olarak yetişeceğini kaydetti.

TMV'nin Afganistan'daki eğitim sisteminin modernleşmesi konusunda verdiği taahhütleri yerine getireceğini dile getiren Türkben, ''Amacımız Afgan gençlerine kaliteli ve nitelikli eğitim hizmeti sunmak.'' dedi.

Öğrencilerin şiir okuduğu ve şarkılar seslendirdiği törende, 35 kız öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

PARTNERGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlülerGöğüsleri ile Hollywood’a damga vurmuş ünlüler
Rus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri kargo gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı Radyo programcısı Cem Arslan'ın bıçaklanması davasında görevsizlik kararı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Habibe Kadiri

En Çok Okunan Haberler

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

Yerel seçim son anket sonucu! Adil Gür paylaştı, İstanbul ve Ankara'da kim, hangi parti önde?

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

AK Parti'de deprem! Hepsi görevden alındı

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Mahkeme kararını verdi! Süleyman Soylu'ya para cezası

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Ömür Gedik, MasterChef Murat Özdemir'i görmeye gitti! 'Acun tehlikede'

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

Fatih Portakal-Erdoğan polemiği için dikkat çeken sözler: Erdoğan'ın sinirini bozan...

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan açıklama

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

'Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından Fenerbahçe yönetimine sert tepki!

Erdoğan'ın başdanışmanından Ali Koç için şok sözler! Öyle bir...

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

EA Games oyununda tepki çeken Türkiye haritası

Sincan cezaevi önünde dehşet! Belediye otobüsü gazi ve avukatlara çarptı

Sincan cezaevi önünde dehşet!

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Fatih Portakal' eleştirisi

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İstanbul'da AVM'nin spor salonunda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.