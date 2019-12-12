Afganistan'daki TMV okullarında mezuniyet heyecanı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları erkek ve kız liseleri FETÖ'den devralınmasının ardından ilk mezunlarını verdi.

Mezar-ı Şerif'teki bir düğün salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, TİKA Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve Afgan yetkililer katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, bundan sonra Afgan-Türk Maarif Okulları olarak yapacakları hizmetlerin öncekilerden çok daha fazla ve çok daha güzel olacağını söyledi.

Belh Vali Yardımcısı Başir Tevhidi de Türkiye'nin, Afganistan'da ülkenin yeniden yapılanması için eğitim alanında da yardımda bulunduğunu belirtti.

Türk askerlerinin, Afgan halkının huzuru için Afganistan'da bulunduğunu ifade eden Tevhidi, Türkiye'nin, terörle mücadele konusunda da Afgan halkını yalnız bırakmadığını kaydetti.