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Afganistan'daki TMV okullarında mezuniyet heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:08 | Son Güncelleme

Afganistan'daki TMV okullarında mezuniyet heyecanı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları erkek ve kız liseleri FETÖ'den devralınmasının ardından ilk mezunlarını verdi.

Mezar-ı Şerif'teki bir düğün salonunda düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, TİKA Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ve Afgan yetkililer katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, bundan sonra Afgan-Türk Maarif Okulları olarak yapacakları hizmetlerin öncekilerden çok daha fazla ve çok daha güzel olacağını söyledi.

Belh Vali Yardımcısı Başir Tevhidi de Türkiye'nin, Afganistan'da ülkenin yeniden yapılanması için eğitim alanında da yardımda bulunduğunu belirtti.

Türk askerlerinin, Afgan halkının huzuru için Afganistan'da bulunduğunu ifade eden Tevhidi, Türkiye'nin, terörle mücadele konusunda da Afgan halkını yalnız bırakmadığını kaydetti.

TMV Yönetim Kurulu Üyesi Türkben ise TMV'nin daha kaliteli bir eğitim için daha iyi imkanlar sunarak Afganistan'a hizmet etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

Afganistan ile Türkiye arasında tarihi, kültürel ve dini bağların bulunduğunu dile getiren Türkben, ayrıca iki ülke halkları arasında da dostluğun ötesinde kardeşlik ilişkisi olduğunu hatırlattı.

Türkben, TMV olarak kızların eğitimine ayrı bir önem verdiklerinin altını çizdi.

TMV olarak 42 ülkede 318 okul ve 42 yurtla 40 bin öğrenciye hizmet verdiklerini aktaran Türkben, hizmetlerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

- Türkiye'nin yardımları devam edecek

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Alpay ise "Afgan kardeşlerimizin eğitime ne kadar büyük önem verdiğini bilmekteyiz. Türkiye dost ve kardeş Afganistan’da eğitimin gelişmesi için başta TMV olmak üzere, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA, Diyanet Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük destek sağlamaktadır." dedi.

Afgan halkının talep ettiği, istediği müddetçe yardımların süreceğini dile getiren Alpay, "Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyiye ulaştıracak bir yol olarak gören ülkemizin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır." diye konuştu.

Alpay, TMV'nin, ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmayı hedeflediğini belirterek, "TMV Afganistan'da devraldığı okullardaki fiziki şartların iyileştirilmesi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve öğrenci sayısının arttırılması hususlarında hızla gereğini yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Mezar-ı Şerif’teki okulların, çalışmalarının en güzel örneği olduğunu kaydeden Alpay, "TMV kısa zamanda yapılanlarla yetinmeyerek, bu çerçevede eğitim imkanlarının daha da iyileştirilmesi için kız ve erkek liselerinin kampüslerinin yeniden düzenlenmesi çalışmalarına da başlamıştır. Kızlarımızın öğrenimlerini en üst düzeylere kadar devam ettirmeye hevesli ve istekli olduklarını memnuniyetle görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin hazırladığı şarkı, Türk ve Afgan halk oyunları gösterisiyle devam eden tören 45 erkek ve 28 kız öğrenciye mezuniyet belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

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