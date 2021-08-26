Afganistan'daki Türk Askerleri Türkiye'ye Dönmeye Başladı

Afganistan’dan yaklaşık iki aydır ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrası Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusunda müzakerelerde bulunan Türkiye, dün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerlerini bu ülkeden çekmeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afganistan’da görev yapan en az 648 askeri olduğu biliniyor. Bu askerler Kabil Havalimanı’nın işletilmesi ve güvenliğinden sorumluydu. Askerlerin bir kısmını taşıyan uçak bugün Ankara’ya ulaştı. Türk Hava Yolları'na ait uçak, Pakistan'ın başkenti İslamabad'tan Ankara Esenboğa Havalimanı'na uçtu.

Akar: “Faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir”

Tahliye işlemleriyle ilgili Anadolu Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin intikal faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Akar “Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli, planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan’la, bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlerimiz, mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir” dedi.

Türk askerinin yaklaşık 20 yıllık Afganistan misyonu sona erdi

Türk askeri 16 Ocak 2002’den beri Afganistan’da görev yapıyordu.

5 Aralık 2001 tarihli Bonn Anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi’nin 20 Aralık 2001 tarih ve 1386 sayılı kararıyla kurulan, Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) bünyesinde yer alan Türkiye, bu gücün en önemli aktörlerinden biriydi.

2009-2014 arasında ISAF misyonunun altı bölge komutanlığından biri olan Kabil Bölge Komutanlığı’nın lider ülke sorumluluğunu üstlenen Türkiye, Afgan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri’nin Afganistan'ın güvenliğini tek başına sağlayabilecek yeterliliğe ulaştırılması için 2010-2011 yılları arasında Kabil’de astsubay eğitimi de vermişti.

Türkiye’nin Kabil Havalimanı’na yönelik ilgisi yeni değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 1 Ocak 2015 tarihinde başlatılan ve muharip olmayan bir görev olan Kararlı Destek Misyonu (RSM) kapsamında Kabil Eğitim, Yardım ve Danışma Komutanlığı ve Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletme ve kuvvet koruma hizmetlerini yerine getiriyordu.

İbrahim Kalın: “Taliban, hava trafiğinin güvenliği ve kule yönetimi konusunda istekte bulunacaktır”

Türk askeri Kabil’den tahliye işlemleri başlamış olsa da hükümetin Kabil Havalimanı’na dönük ilgisi sürüyor.

Dün NTV’de özel yayına katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Taliban’ın Türkiye’yle askeri değil de teknik alanda işbirliği konusuna istekli olabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü “Havalimanında bir güvenliğin sağlanması gerekiyor. Hem orada çalışanlaraçısından hem de hava trafiğinin güvenliği açısından sağlanması gerekiyor. Kule yönetiminden, uçakların güvenliğine kadar. Taliban'ın orada böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Kendileri de bir istekte bulunacaklar. Hâlâ bu detaylar müzakere konusu. Mutabık kalınması durumunda bir çalışma yapılacak. Bu müzakereler neticesinde atılacak en önemli adım, kuşatıcı kapsayıcı bir yönetim. Grupların içinde olduğu onayladığı bir hükümet olursa bu süreci daha da kolaylaştırır. Bizim onlarla olan ilişkimizi de kolaylaştırır. Herkesin bir temsiliyetinin olması önem arz ediyor. Bunların mutlaka merkezi yönetimde temsil edilmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin Afgan halkının yanında olduğunu belirten Kalın, Taliban’ın kucaklayıcı ve kuşatıcı bir hükümet kurmasını temenni etti.

Erdoğan: “5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir yükü kaldıramaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 950. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenlere katılmak için Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen büyükelçilere verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni bir göçü kaldıramayacağını yineledi.

Cumhurbaşkanı “(Kabil)Havaalanı’nda gerekli düzenin sağlanması ve tahliye operasyonlarının devamı için orada görevli askerlerimiz ve diplomatlarımız, olağanüstü çaba sergiliyor. Uluslararası toplumun Afganistan'a ilişkin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Afganistan'da birinci öncelik, halkın güvenliğinin tesis edilmesi için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normalleştirilmesi olmalıdır. Afganistan'da kapsayıcı bir yönetim kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle bakıyoruz.

Bugün milyonlarca Afgan, temel gıda malzemelerine muhtaç durumda. Yönetimde kim olursa olsun, uluslararası toplumun Afganistan'a yardım etmesi zaruridir. Halihazırda çeşitli statülerde, 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir yükü kaldıramaz” dedi.

Erdoğan “Ülkemizin batı sınırlarında yeni dramların yaşanmaması için göç baskısının azaltılması, bunun için de Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor” sözleriyle de Avrupalı ülkelere mesaj verdi.

