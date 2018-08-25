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Afganistan'daki Türkiye Maarif Vakfı Okulları eğitime başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı'nın Afganistan'ın Şibirgan kentindeki 2 okulunda yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla açılış programı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Afganistan'ın Şibirgan kentindeki okullarında yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da TMV'ye bağlı, içerisinde yurtları bulunan kız ve erkek liselerindeki 470 öğrenci, yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. Yeni eğitim yılı dolayısıyla açılış töreni gerçekleştirildi.

Programa, Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Direktörü Mucip Uludağ, Şibirgan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhay Yeşin, okul müdürleri, öğretmenler ve Afganistanlı idareciler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Afganistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesiyle bu okullardaki eğitim kalitesinin artacağını belirtti.

Afganistan'da vakfa devredilen okullardan 2 lise ve 2 yurdun faaliyete geçtiğini, diğer okullarla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Akgün, şunları kaydetti:

"Okullarımızda kayıtlı olan 230 öğrencimiz vardı, 140 öğrenci de yeni kayıt yaptırdı. Toplamda 470 öğrencimiz eğitim öğretime başladı. Türkiye Maarif Vakfı'na devredilen okullara Afgan halkı büyük ilgi gösterdi ve çocuklarını okullara kaydetmeye devam ediyor. Okullarda öğrencilerden alınan ücretlerde indirim yapacağız ve buradan elde edilen gelirle yine Afganistan'da eğitimine katkı sağlayacağız."

Akgün, FETÖ okullarının devredilmesi konusunda kolaylık ve destek sunan Afgan yetkililere de teşekkür etti.

Ülkedeki FETÖ'ye ait 12 okul ve 3 dershane, Türkiye ile Afganistan arasında Şubat 2018'de imzalanan mutabakat zaptıyla Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmişti.

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Afganistan eğitim yılı Okul Türkiye Maarif Vakfı

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