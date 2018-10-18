HABER

Afganistan'daki üst düzey güvenlik toplantısına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey'in de hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kandahar Valisi'nin başkanlığında, Kararlı Destek Misyonu Komutanı'nın da katıldığı bir toplantı sırasında meydana gelen saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü ve İstihbarat Şefi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan’da barış ve istikrar sağlanması yönündeki çabaları akim kılmayı amaçlayan bu saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz." denildi.

Saldırıda, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetmiş, ülkedeki ABD ve NATO güçlerinin komutanı Scott Miller yara almadan kurtulmuştu.

Saldırıyı, Taliban örgütü üstlenmişti.

PARTNER5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Davutpaşa patlaması davası...Davutpaşa patlaması davası...
Fırın işçileri, çalışma koşullarını protesto ettiFırın işçileri, çalışma koşullarını protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Dışişleri Bakanlığı kınama saldırı

En Çok Okunan Haberler

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.