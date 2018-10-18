Afganistan'daki üst düzey güvenlik toplantısına saldırı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kandahar Valisi'nin başkanlığında, Kararlı Destek Misyonu Komutanı'nın da katıldığı bir toplantı sırasında meydana gelen saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü ve İstihbarat Şefi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan’da barış ve istikrar sağlanması yönündeki çabaları akim kılmayı amaçlayan bu saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz." denildi.

Saldırıda, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetmiş, ülkedeki ABD ve NATO güçlerinin komutanı Scott Miller yara almadan kurtulmuştu.

Saldırıyı, Taliban örgütü üstlenmişti.

