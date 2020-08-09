Afganistan’dan 400 Taleban Tutuklusunu Bırakmaya Onay

Batılı diplomatlara göre Afgan hükümeti ve Taleban arasındaki barış görüşmelerinin bu hafta Katar’ın başkenti Doha’da başlaması bekleniyor. Gani, katı İslamcı gruplara görüşmeler öncesinde tam kapsamlı ateşkes çağrısı yaptı.

Geçen hafta Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Ulusal Konseyi’ni oluşturan 3.200 Afgan lideri ve siyasetçiyi Kabil’de ağırlamış ve Taleban tutuklularının serbest bırakılıp bırakılmaması konusunda görüşlerini dinlemişti.

‘‘Loya Jirga’’ olarak bilinen Afganistan Ulusal Konseyi tarafından yapılan açıklamada ‘‘Bir engelin kaldırılması, barış sürecinin başlaması ve akan kanın durması için, Afganistan Ulusal Konseyi 400 Taleban’ı serbest bırakmayı onayladı’’ denildi.

Afganistan Pazar günü Taleban’ın çekirdek kadrosundan 400 kadar tutukluyu serbest bırakma kararı aldı. Afganistan’ın bu hamlesinin 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için barış görüşmelerinin başlamasının önünü açması bekleniyor.

Afganistan’daki en kanlı saldırıların bir kısmını düzenleyen son grup Taleban tutuklusunun da serbest bırakılması, barış anlaşmasını sorgulayan siviller ve insan hakları grupları arasında tepkiye neden oldu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) bir raporuna göre Afganistan’da yalnızca 2019’da 10 binden fazla sivil, çatışmalarda öldürüldü ya da yaralandı. Bu da son 10 yılda ölenlerin toplam sayısının 100 bine ulaşmasına neden oldu.

Afganistan Ulusal Konseyi’nin toplantısı öncesinde İnsan Hakları İzleme Örgütü de çok sayıda tutuklunun daha fazla suç işlenmesinin önlenmesi amaçlı gözaltılar da dahil olmak üzere oldukça geniş kapsamlı terör kanunları çerçevesinde cezaevine konulduklarını hatırlattı.

ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Başkan Donald Trump, ABD’nin en büyük savaşını sona erdirmek için tam kapsamlı bir kampanya yürütüyor.

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Taleban ve ABD arasında Şubat ayında yapılan anlaşmaya göre ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Kasım sonuna kadar ülkede 5.000’den az ABD askeri kalacağını söyledi.

Bu hafta başında Başkan Trump da Axios’a verdiği röportajda, Afganistan’daki yaklaşık 8.600 kadar ABD askerinin sayısının 4.000 ile 5.000 arasına indirilmesini istediğini kaydetmişti.

Anlaşma kapsamında Taleban ve Kabil arasında müzakerelerin başlaması karşılığında, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi ve Taleban tutuklularının serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

