Afganistan'dan ABD'ye Gelenlerin Statüsü Belirsiz

Memleketlerini terk etmenin travmasını yaşayan binlerce Afgan ABD’ye ulaştı. Ancak aldıkları geçici vizelerle birçoğunun çalışması ya da okula gitmesi yasak.

Bibi Sara Kemal, Kabil’den havalanan Boeing C-17 tipi bir askeri nakliye uçağıyla ABD’dye geldi.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Kemal, “Eğitimime devam etmek istiyorum. Çalışmak istiyorum. Kendi hayatımı istiyorum. Kendi arabam olsun istiyorum” diyor ancak vize statüsü buna engel oluyor.

Sara Kemal Afganistan’da diş hekimliği fakültesinin hazırlık sınıfının ikinci dönemindeydi. ABD’de ise iki yıllık geçici vize statüsüne sahip. Bu da iki yıl boyunca okula gidemeyeceği ve çalışamayacağı anlamına geliyor.

Tahliye edilen binlerce kişi Kabil Havaalanı’nın kapısından içeriye ellerinde belgeleri olmadan girmeyi başardı. Amerikan vatandaşı aile üyeleri olan ya da Özel Göçmen Vizesi sahibi bu kişilerin işlemleri Amerika’da yapıldı ve bu sayede sağlık sigortası, parası, yiyecek yemeği ve vatandaşlık şansı olmayan ‘insani sebeplerle tahliye edilmiş’ kişiler arasına girdiler.

Uluslararası Göçmen Destek programı çalışanlarından Adam Bates, ABD’nin Virginia eyaletindeki Fort Lee askeri üssünde belgeleri olmaksızın tahliye edilen yüzlerce kişinin işlemlerine gönüllü olarak yardım etti.

VOA’a konuşan Bates, “ABD hükümeti sizi dünyanın öbür ucundan; binlerce kilometre uzaktan alıp Amerika’ya getiriyorsa çalışmanıza izin vereceğini düşünmeniz mantıklı, ancak durum böyle değil” diyor.

Bu durum Göç Araştırmaları Merkezi’nden Andrew Arthur’u da kaygılandırıyor.

Arthur’a göre, “Bu ülkede bulunan ancak kendini geçindiremeyenler buradaki varlıklarını sürdürebilmek için muhtemelen yeraltı ekonomisine ya da suça yönelecekler.”

Bunun çözümü federal yardım olabilir. Biden yönetimi Afganlar’ın işlemlerinin yurtdışında yapılması, güvenlik soruşturmaları ve yeniden yerleştirilmeleri için Kongre’den 6 milyar dolar istiyor.

Ulusal Halk Radyosu, NPR tarafından yapılan bir anket Amerikalılar’ın çoğunun Afganlar’ın ABD’ye alınmasına destek verdiğini gösteriyor. Afganlar’ın ABD’de yeniden yerleştirilmesine karşı çıkanların üçte ikisi ise ülkenin daha fazla mülteci yükü kaldıramayacağını savunuyor.

“Bu kişilerin terör izleme ya da bu tür bir listede olmaları lazım, çünkü bizim için esas sorun onlara şimdiden bu ülkede yasal haklar sağlamış olmamız” diyen Cumhuriyetçi Ron Johnson’la aynı görüşünü birçok kişi paylaşıyor.

Virginia’da yaşamaya başlayan Kemal, Amerikan kültürünü ve ülkedeki elektronik avantajları öğreniyor.

Diğer taraftan, Bibi Sara Kemal gibi Afganistan’dan tahliye edilerek Amerika’ya gelen birçok Afgan için, yeni bir ülkede gündelik hayata alışmak bile mücadelenin bir parçası.

Kemal, “Musluğu açmak bile bir aracın dokunmatik çalışan elektrik sistemi gibi” diyor.

23 yaşındaki Sara Kemal yeni hayatına uyum sağlamaya çalışırken Amerikalı yetkililerin de onun eğitimine devam edip etmeyeceği ve ABD’de doktorluk yapıp yapmayacağına karar vermeleri gerekiyor.

