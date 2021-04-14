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“Afganistan’dan Çekiliyoruz”

14.04.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Afganistan’da kalan tüm askerlerini geri çekeceğini açıkladı. Biden çekilmenin, 11 Eylül saldırılarının 20’nci yıldönümüne kadar tamamlanacağını vurguladı

“Afganistan’dan Çekiliyoruz”

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Afganistan’da kalan tüm askerlerini geri çekeceğini açıkladı.

Beyaz Saray’da kamera karşısına geçen Biden, ABD’nin en uzun süren savaşını sona erdirme kararı aldığını söyledi; “Askerlerimizi eve döndürmenin zamanı geldi” ifadesini kullandı.

Biden, ABD’nin halen 2 bin 500 askerinin bulunduğu Afganistan’dan çekilme sürecini 1 Mayıs’ta başlatacağını belirtti.

Asker çekme sürecinin, 11 Eylül saldırılarının 20’nci yıldönümüne kadar tamamlanacağını vurgulayan Biden, süreci aceleye getirmeyeceklerini, çekilmeyi sorumlu, titiz ve güvenli şekilde yürüteceklerini kaydetti.

Biden, tüm bu süreç boyunca, Afganistan’da şu anda hala kuvvetleri müttefikleri ve ortaklarıyla da tam koordinasyon içinde olacaklarını belirtti. Biden, “"Bölgedeki diğer ülkelerden, özellikle Pakistan'dan ama aynı zamanda Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye'den Afganistan için desteklerini arttırmalarını isteyeceğiz" ifadesini kullandı.

Joe Biden, 11 Eylül saldırılarının ABD güçlerinin 20 yıl sonra hala Afganistan’da olmasını “izah edemeyeceğini” söyledi. ABD Başkanı, “Çekilmek için ideal koşulları yaratmak umuduyla ve farklı bir sonuç beklentisiyle Afganistan’daki askeri varlığımızın süresini uzatma ve kapsamını genişletme döngüsünü sürdüremeyiz” dedi.

Biden, ikisi Demokrat ikisi Cumhuriyetçi dört başkanın yönetimi boyunca ABD’nin Afganistan’da askeri varlığı olduğuna dikkati çekerek, “Bu sorumluluğu bir beşinci başkana devretmeyeceğim” diye konuştu.

ABD Başkanı, Afganistan’dan çekilme kararını, müttefikler, ortaklar, askeri liderler, istihbarat çalışanları, diplomatlar, kalkınma uzmanları, Kongre ve Başkan Yardımcısı ile yakın istişare ederek aldığının altını çizerek, “Şu sonuca vardım: Amerika’nın en uzun süren savaşını sona erdirmenin zamanı geldi. Amerikan askerlerini evlerine dönmesinin zamanı geldi” mesajını verdi.

Afganistan’da askeri varlık göstermeyecek olsalar da diplomatik ve insani yardım çalışmalarını sürdüreceklerini de vurgulayan Biden, Afganistan hükümetini desteklemeye, Afganistan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri’ne yardım sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Biden, BM’nin kolaylaştırıcı rol üstlendiği, Afganistan hükümetiyle Taleban arasında barış görüşmelerini destekleyeceklerini de vurguladı.

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