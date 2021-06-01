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‘’Afganistan’dan Çekilme En Az Yüzde 30 Tamamlandı’’

01.06.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Başkan Joe Biden’ın 11 Eylül’e kadar savaşı sonlandırma hedefinde ne aşamaya gelindiği konusunda yeni ayrıntılar paylaştı

‘’Afganistan’dan Çekilme En Az Yüzde 30 Tamamlandı’’

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin yüzde 30 ila yüzde 44’ünün tamamlandığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yazılı açıklama ile, Başkan Joe Biden’ın 11 Eylül’e kadar savaşı sonlandırma hedefinde ne aşamaya gelindiği konusunda ayrıntılar paylaştı.

Açıklamada, Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 300 adet C-17 kargo uçağı dolusu malzemeyi Afganistan’dan taşıdığı ve 13 bin parça ekipmanın da imha edilmek üzere Savunma Lojistik Dairesi’ne teslim edildiği belirtildi.

ABD’nin ayrıca 6 tesisi Afganistan Savunma Bakanlığı’na devrettiği bilgisi verilen açıklamada, ilave üsler ve askeri varlıkların Afgan yetkililere devir-teslim sürecinin bundan sonra da devam edeceği kaydedildi.

CENTCOM açıklamasında ABD’nin en uzun savaşı ile ilgili, ‘’Tüm çekilme sürecinin yüzde 30-44 arasında tamamlandığını tahmin ediyoruz’’ ifadesi yer aldı. CENTCOM, ABD’nin Afganistan’dan çekilme sürecinin geldiği aşamayla ilgili olarak her hafta düzenli şekilde yeni bilgiler paylaşıyor.

Pentagon Sözcüsü John Kirby’nin günlük basın brifinginde de Afganistan’da ABD ve NATO güçlerinin kullandığı en büyük askeri tesis olan Bagram Hava Üssü’nün 20 gün içinde Afgan yetkililere teslim edilmesinin planlandığıyla ilgili haberler soruldu. Kirby, bu üssün de çekilme sürecinin parçası olarak devredileceğini ancak bu konuda bir takvim vermeyeceğini söyledi.

Kirby, ABD ordusunun Afganistan’dan çekilme sürecinin planlanandan daha hızlı ilerlediğini de belirtti ve bu süreci güvenli şekilde hayata geçirmeye verdikleri önemin bir kez daha altını çizdi.

ABD ve NATO askerlerinin 11 Eylül’e kadar tamamen çekilmesi planlanırken, ABD bölgedeki askeri üsleri Afgan ordusuna devrediyor. Mayıs ayı ortasında da Kandahar vilayetinin güneyindeki büyük bir askeri üssün kontrolu Afgan güçlerine devredilmişti.

Yaklaşık 20 yıldır devam eden Afgan savaşının en yoğun olduğu dönemde askeri üste yaklaşık 30 bin yabancı güç ve sözleşmeli personel görev yapıyordu.

Başkan Joe Biden yönetimi, 11 Eylül saldırılarının 20’nci yıldönümüne kadar Afganistan’daki tüm Amerikan askerlerini çekmeyi hedefliyor.

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