Afganistan'dan Hindistan'a giden uçaklar Pakistan'dan geri döndü

KABİL (AA) - Afganistan'dan Hindistan'a giden uçaklar, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından hava sahasını kapatan Pakistan'dan geri döndü.

Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Kasım Rahimi, basına yaptığı açıklamada, bugün Afganistan'dan Hindistan'a giden uçakların Pakistan hava sahasını kullanamadığını belirtti.

Pakistan'ın hava sahasını kapatmasının Afganistan'ı etkilediğini ifade eden Rahimi, şu an ne Afganistan'dan Hindistan'a ve ne de aksi yönde hiçbir uçak seferi yapılamadığını söyledi.

Rahimi, uçak seferlerinin yapılmaması nedeniyle aralarında hastaların da bulunduğu yüzlerce kişinin mağdur olduğunu kaydetti.

Afganistan'daki Kam Air şirketinden yapılan açıklamada da bugün Hindistan'a giden bir uçağın Pakistan hava sahasını kullanamadan başkent Kabil'e geri döndüğü bildirildi.

- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.