Afganistan'dan Hindistan'a giden uçaklar Pakistan'dan geri döndü

KABİL (AA) - Afganistan'dan Hindistan'a giden uçaklar, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilimin ardından hava sahasını kapatan Pakistan'dan geri döndü.
Afganistan Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Kasım Rahimi, basına yaptığı açıklamada, bugün Afganistan'dan Hindistan'a giden uçakların Pakistan hava sahasını kullanamadığını belirtti.
Pakistan'ın hava sahasını kapatmasının Afganistan'ı etkilediğini ifade eden Rahimi, şu an ne Afganistan'dan Hindistan'a ve ne de aksi yönde hiçbir uçak seferi yapılamadığını söyledi.
Rahimi, uçak seferlerinin yapılmaması nedeniyle aralarında hastaların da bulunduğu yüzlerce kişinin mağdur olduğunu kaydetti.
Afganistan'daki Kam Air şirketinden yapılan açıklamada da bugün Hindistan'a giden bir uçağın Pakistan hava sahasını kullanamadan başkent Kabil'e geri döndüğü bildirildi.
- Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.
Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.
Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.
Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek, gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi.
Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzeri çağrıları yaptı.
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