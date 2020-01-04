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  4. Afganistan'dan İran ve ABD'ye sağduyu çağrısı

Afganistan'dan İran ve ABD'ye sağduyu çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Danış: - "İran ile ABD'nin yaşanan bu sorunu diyalog yoluyla çözmesini istiyor ve her iki tarafı da sağduyuya çağırıyoruz"

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin saldırısında öldürülmesinin bölgede tansiyonun yükselmesine neden olabileceğini söyledi.

Başkent Kabil'de katıldığı bir törende konuşan Danış, Süleymani'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda çok başarılı işler yaptığını belirtti.

ABD ile İran arasında uluslararası hukuk dışında her türlü şiddetin kullanılması halinde durumun daha da kötüleşeceğine, bölgeyi barış ve istikrardan uzak tutacağına işaret eden Danış, "İran ile ABD'nin yaşanan bu sorunu diyalog yoluyla çözmesini istiyor ve her iki tarafı da sağduyuya çağırıyoruz." dedi.

Danış, Afganistan'daki barış ve istikrarın, bölgedeki barış ve istikrarla bağlantılı olduğunu da kaydetti.

Afganistan topraklarının üçüncü bir ülkeye kullanması için izin verilmeyeceğini vurgulayan Danış, ABD'nin Afganistan'ın stratejik müttefiki ve İran'ın ise Afganistan'ın en önemli komşularından biri olduğunu, bu nedenle Afgan hükümetinin tüm ülkelerle uluslararası ilkeler temelinde dostane ilişkiler kurmaya devam edeceğini dile getirdi.

Danış, ABD ile İran arasında yaşanan bu olayın Afganistan üzerinde etkisinin olmamasını umduklarını vurguladı.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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