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Afganistan'dan İran'a Taliban eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:12 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Şah Hüseyin Murtezevi: - "İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu günlerde Taliban sözcülerinin rolünü oynuyor"

İSTANBUL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Şah Hüseyin Murtezevi, İranlı yetkilileri Taliban'ın sözcülüğünü yapmakla suçladı.

Murtezevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Taliban'la resmi temaslarıyla ilgili, "İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu günlerde Taliban sözcülerinin rolünü oynuyor." ifadesini kullandı.

İran'ın Afganistan'da demokrasinin hakim olmasından ve sivil özgürlüklerin garanti altına alınmasından endişeli olduğunu ve bu yüzden Taliban düşüncesini savunduğunu söyleyen Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Murtezevi, şöyle devam etti:

"İran'da şu anda 350 yazar ve gazeteci tutuklu durumda ve medya özgürlüğü yok. Seçimlere katılabilmek için (İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ayetullah Ahmed) Cenneti'nin onayından geçmek gerekiyor. Dini ve etnik azınlıklar şiddetli baskı altında. İran hükümeti, Afganistan'daki özgürlüklerin bu ülkeye örnek olmasından endişe duyuyor. İran, bu yüzden Afganistan'da Taliban'ın düşüncelerini savunuyor."

İran'ın kendi ülkesindeki sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini ifade eden Murtezevi, İran'da ev hapsinde tutulan muhalif liderlere işaret ederek, "Taliban yerine Mir Hüseyin Musevi ve (Mehdi) Kerrubi gibi siyasi muhaliflerin seslerine kulak vermek daha iyi olmaz mı?" dedi.

Taliban heyeti, aralık ayı sonunda Tahran'ı ziyaret ederek, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi’yle bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, görüşmelerin Afganistan hükümetinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de dün Hindistan'ın NDTV televizyonuna yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ın geleceğinde rol oynamasının kaçınılmaz olduğunu ancak bunun baskın bir rol olmaması gerektiğini söylemişti.

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