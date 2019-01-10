Afganistan'dan İran'a Taliban eleştirisi

İSTANBUL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Şah Hüseyin Murtezevi, İranlı yetkilileri Taliban'ın sözcülüğünü yapmakla suçladı.

Murtezevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Taliban'la resmi temaslarıyla ilgili, "İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu günlerde Taliban sözcülerinin rolünü oynuyor." ifadesini kullandı.

İran'ın Afganistan'da demokrasinin hakim olmasından ve sivil özgürlüklerin garanti altına alınmasından endişeli olduğunu ve bu yüzden Taliban düşüncesini savunduğunu söyleyen Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Murtezevi, şöyle devam etti:

"İran'da şu anda 350 yazar ve gazeteci tutuklu durumda ve medya özgürlüğü yok. Seçimlere katılabilmek için (İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Başkanı Ayetullah Ahmed) Cenneti'nin onayından geçmek gerekiyor. Dini ve etnik azınlıklar şiddetli baskı altında. İran hükümeti, Afganistan'daki özgürlüklerin bu ülkeye örnek olmasından endişe duyuyor. İran, bu yüzden Afganistan'da Taliban'ın düşüncelerini savunuyor."